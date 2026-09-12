Звісно, називати цих виконавців буквально «артистами однієї пісні» трохи несправедливо: у кожного були й інші композиції. Але саме один трек настільки затьмарив решту репертуару, що фактично став їхньою музичною візитівкою. 24 Канал зібрав 5 українських виконавців, яких досі насамперед асоціюють з одним великим хітом.

Фантом-2 – "Двоє"

"Двоє" вийшла у 1996 році й перетворила івано-франківський гурт Фантом-2 на одну із сенсацій українських 90-х. Пісня стала головним хітом колективу, а її популярність пережила навіть сам гурт, який припинив існування наприкінці десятиліття.

Фантом-2 – "Двоє": слухати онлайн

Аква Віта – "А тепер усе інакше"

Якщо ви росли у 90-х і після слів "а тепер усе…" автоматично додаєте "інакше", вітаємо – "Територія А" зробила свою справу.

Саме однойменна композиція принесла Аква Віті шалений злет популярності у 1997 році. Ігор Балан пізніше згадував, що ще під час запису був практично впевнений: пісня стане хітом.

Аква Віта – "А тепер усе інакше": слухати онлайн

Юрко Юрченко – "Я йду"

Наприкінці 90-х Юрко Юрченко змушував прихильниць кричати приблизно так, як через десятиліття кричали на концертах світових бойз-бендів. Але найбільше з тієї епохи пережила одна пісня – "Я йду".

Композиція увійшла до однойменного альбому 1998 року і досі очолює список найпопулярніших треків Юрченка на Spotify.

Юрко Юрченко – "Я йду": слухати онлайн

Степ – "Смажений кабанчик"

Українська естрада 90-х була місцем, де хітом могло стати буквально все. Навіть смажений кабанчик. Саме ця жартівлива композиція стала одним із найбільш упізнаваних номерів гурту "Степ" і продовжує жити десятиліттями потому. У 2025 році колектив навіть випустив її новий ремейк – бо деякі музичні рецепти, очевидно, псувати не варто.

Степ – "Смажений кабанчик": слухати онлайн

The ВЙО – "Зорі"

Композиція The ВЙО стала хітом ще за часів «Території А» й залишається найвідомішою роботою гурту. Причому формально назвати The ВЙО колективом одного хіта складно – у них велика дискографія і тривала кар'єра. Але для масового слухача саме «Зорі» стали тією піснею, після перших секунд якої пояснювати, хто такі The ВЙО, вже точно не потрібно.

The ВЙО – "Зорі": слухати онлайн

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