Конечно, называть этих исполнителей буквально "артистами одной песни" несколько несправедливо: у каждого были и другие композиции. Но именно один трек настолько затмил остальной репертуар, что фактически стал их музыкальной визитной карточкой. 24 Канал собрал 5 украинских исполнителей, которых до сих пор в первую очередь ассоциируют с одним большим хитом.

Фантом-2 – "Двое"

"Двое" вышла в 1996 году и превратила ивано-франковскую группу "Фантом-2" в одну из сенсаций украинских 90-х. Песня стала главным хитом коллектива, а ее популярность пережила даже саму группу, которая прекратила свое существование в конце десятилетия.

Фантом-2 – "Двое": слушать онлайн

Аква Вита – "А теперь все иначе"

Если вы росли в 90-х и после слов "а теперь все…" автоматически добавляете "по-другому", поздравляем – "Территория А" сделала свое дело.

Именно одноименная композиция принесла "Аква Вита" стремительный взлет популярности в 1997 году. Игорь Балан позже вспоминал, что еще во время записи был практически уверен: песня станет хитом.

"Аква Вита" – "А теперь все иначе": слушать онлайн

Юрко Юрченко – "Я иду"

В конце 90-х Юрко Юрченко заставлял поклонниц кричать примерно так же, как через десятилетие кричали на концертах мировых бойз-бэндов. Но больше всего из той эпохи пережила одна песня – "Я иду".

Композиция вошла в одноименный альбом 1998 года и до сих пор возглавляет список самых популярных треков Юрченко на Spotify.

Юрко Юрченко – "Я иду": слушать онлайн

Степ – "Жареный кабанчик"

Украинская эстрада 90-х была местом, где хитом могло стать буквально все. Даже жареный кабанчик. Именно эта шутливая композиция стала одним из самых узнаваемых номеров группы "Степ" и продолжает жить спустя десятилетия. В 2025 году коллектив даже выпустил ее новый ремейк – ведь некоторые музыкальные рецепты, очевидно, не стоит портить.

"Степ" – "Жареный кабанчик": слушать онлайн

The ВЙО – "Зори"

Композиция The ВЙО стала хитом еще во времена "Территории А" и остается самой известной работой группы. Причем формально назвать The ВЙО коллективом одного хита сложно – у них большая дискография и долгая карьера. Но для широкой публики именно "Зорі" стали той песней, после первых секунд которой объяснять, кто такие The ВЙО, уже точно не нужно.

The ВЙО – "Зорі": слушать онлайн

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