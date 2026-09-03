А потом его стало значительно меньше. Лери Винн ушел с большой сцены, занялся другими делами и практически исчез из хроник шоу-бизнеса. Так где же он сейчас, как изменился и чем занимается артист, которого в свое время знала вся Украина, – рассказывает 24 Канал.

Как Лэри Винн стал звездой 90-х



Лэри Винн / звезды фейсбука



Настоящее имя певца – Валерий Дятлов. Он родился 17 октября 1962 года в Днепре, а детство и юность провел в Виннице. По образованию он имеет не только музыкальную, но и торгово-экономическую специальность: окончил Киевский торгово-экономический институт, а впоследствии – Винницкое музыкальное училище.

На профессиональной сцене Лери Винн появился в начале 90-х. Настоящий прорыв произошел после песни "Ветер", которая стала его главной визитной карточкой. Позже вышел альбом "Ветер с острова дождей", а сам артист начал активно гастролировать не только по Украине, но и за рубежом.

В 1990-х Лери Винн был не просто певцом. Он также был ведущим музыкальной программы "Шлягер", выступал на больших фестивалях. В 1999 году артист получил звание заслуженного артиста Украины.

Пик популярности

Во второй половине 90-х карьера Винна стремительно пошла в гору. Клип на песню "Ветер" попал в ротацию музыкальных каналов, а сама песня стала известна далеко за пределами Украины. Следующим заметным хитом стала песня "Самолет".



Лери Винн, Ольга Полякова, Алита и Анна Завальские, Мария Орлова / Фейсбук звезды



В этот период артист активно работал и в России. С 1997 по 2000 год он сотрудничал с Игорем Крутым и компанией "АРС". Однако впоследствии его карьера в российском шоу-бизнесе не получила такого развития, как ожидалось.

В начале 2000-х Лери Винн выпустил еще несколько альбомов, однако постепенно начал отходить от большой сцены и переключился на другую сферу. Певец занялся организацией мероприятий и, по его словам, буквально "присел на скамейку", наблюдая за шоу-бизнесом уже со стороны.

Я вдохновлялся атмосферой шоу-бизнеса, отошел и присел на скамейку. Я с головой окунулся в организацию мероприятий. Не уверен, что готов к камбэку, – рассказывал артист.

Лэри Винн заявлял, что у него "украли" образ Олега Винника

Впрочем, даже после ухода из активной музыкальной карьеры имя Лери Винна время от времени всплывало в разговорах об украинском шоу-бизнесе. Один из самых громких таких случаев был связан с Олегом Винником.

Лэри Винн в свое время заявил, что сценический образ Винника почему-то напоминал его собственный образ конца 1990-х. По словам певца, он даже общался с людьми, которые работали над образом Винника, и услышал от них довольно прямолинейный ответ.

Винника полностью скопировали с меня, не скрывая этого. Я общался с людьми, которые этим занимались, а они сказали: "На что тебе жаловаться? Ты же все равно ничего не делаешь". А что такого страшного в том, что и костюм, и манера – это я, только образца 1998 года? – говорил Лери Винн.

Заявление певца в свое время вызвало немалый резонанс. Если посмотреть на архивные выступления Лэри Винна конца 90-х, можно заметить знакомый образ: длинные волосы, сценическая одежда, романтический репертуар и характерная манера поведения на сцене.

Впрочем, важно отметить: утверждение о заимствовании образа является именно позицией Лэри Винна.

Куда исчез Лери Винн



Лэри Винн / звезды фейсбука



После того как артист ушел с большой сцены, он продолжил заниматься организацией мероприятий, а музыку оставил скорее как часть своего прошлого и возможность иногда выступить, если поступают соответствующие предложения.

Поэтому загадочного исчезновения, о котором можно было бы написать отдельный детектив, на самом деле не произошло. Лэри Винн просто перестал быть постоянным гостем телевизионного эфира.

Почему сейчас занимается Лэри Винн

В последнее время артист снова начал появляться в информационном поле. В частности, он снялся в семейном фильме "Ну, мам", где сыграл самого себя.

В новом интервью OBOZ певец довольно иронично отреагировал на вопрос о том, как он сейчас живет.

"Да кто его знает… Живу. Ты сама можешь ответить на такой вопрос? Вот "чем ты сейчас занимаешься" – и что сказать?" – сказал артист.

Лэри Винн признался, что его даже немного раздражают заголовки вроде "Как сегодня живет Лэри Винн". По его мнению, жизнь сейчас настолько непредсказуема, что иногда сложно объяснить одним предложением, чем именно ты занимаешься.

Где живет Лэри Винн



Лэри Винн сейчас / Скриншот



Отдельно певец опроверг слухи о том, что якобы живет в Виннице. По словам артиста, его дом давно в Киеве, а в Винницу он приезжает из-за семьи – там живут его мама и сестра.

С чего мне жить в Виннице? Такие сплетни в СМИ? Нет, я живу в Киеве, я бываю в Виннице, потому что у меня там мама и сестра, – пояснил исполнитель.

Что известно о детях Лери Винна

О личной жизни артист рассказывает не так часто, но известно, что у него двое детей – дочь Полина и сын Артем.

По словам Лери Винна, дочери уже 27 лет, а сын давно живет за границей. Артем в свое время работал в Японии, где провел семь лет, после чего переехал в Германию, а сейчас живет в США.

Дочь Полина уже взрослая – ей 27 лет. Сын Артем – еще старше. Он яркий, талантливый. Уже давно не в Украине, – рассказывал певец.

Вернется ли Лэри Винн на сцену

Судя по последним заявлениям артиста, о полноценном возвращении в большой шоу-бизнес пока речь не идет. По крайней мере, сам Лери Винн не создает вокруг этого большой интриги.

Если уж упоминать украинских звезд, которые в свое время были известны всей стране, то интересно узнать, как сложилась жизнь и других наших знаменитостей. Например, Лилия Подкопаева после триумфа на Олимпиаде давно живет в США.