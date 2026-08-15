О достижениях спортсменки мы знаем и помним немало, поэтому в этот день 24 Канал подробнее расскажет о другой стороне медали Лилии Подкопаевой – о ее личной жизни.
Первый муж и усыновление сына
В 2004 году чемпионка вышла замуж за бизнесмена Тимофея Нагорного. По определенным причинам Подкопаева долгое время не могла забеременеть, поэтому супруги решились на процедуру усыновления. Их сыном стал мальчик Вадим. Интересно, что во время оформления документов выяснилось, что Лилия беременна, однако пара не отказалась от сына.
В конце 2006 года на свет появилась девочка Каролина, а ее крестной стала Ани Лорак. Сегодня звездные крестные не поддерживают связь.
Лилия Подкопаева с первым мужем и детьми / Фото из соцсетей
Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки
В 2009 году супруги развелись. Сама спортсменка не комментировала причины такого решения, а вот Тимофей сказал, что публичность негативно повлияла на его жену, и она стала равнодушной к чувствам некогда близкого человека.
В 2018 году первого мужа Подкопаевой задержали и обвинили в государственной измене. Сам Нагорный признался, что должен был создать политическую партию для продвижения интересов России на территории Украины.
Что касается детей, то, по словам Лилии, бывший муж не общался с ними после развода.
Этот человек никоим образом не участвует в жизни детей. Просто исчез и все. И это ужасно, но это открывает глаза, ты не ходишь в розовых очках. И вот тот шаг, который я сделала много лет назад – я развелась – был лучшим решением,
– подчеркнула спортсменка.
Второй брак
Через два года знаменитость снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Виктор Костырко. Но все как-то так закрутилось, что их личная жизнь постоянно находилась под прицелом прессы. В конце концов союз не выдержал и развалился.
Лилия Подкопаева и Виктор Костырко / Фото из фейсбука гимнастки
Настоящая любовь и статус многодетной мамы
В 2019 году чемпионка наконец-то встретила свою вторую половинку. Им стал бизнесмен Игорь Дубинский, который уже более 25 лет проживал в Атланте. Подкопаева решилась на смелый шаг – переехала в США и родила любимому дочь Эвелин.
Лилия Подкопаева с детьми и мужем / Фото из инстаграма спортсменки
Несмотря на то, что семья проживает за океаном, они не забывают о своей Родине. Сама Лилия время от времени приезжает в Украину, ее старшие дети публично говорят о преступлениях россиян на территории нашей страны, а Вадим даже организует сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
Напомним, что отец спортсменки – россиянин. Последний раз она видела его еще в 2000-х годах в Донецке. Гимнастка не знает, где он сейчас и как сложилась его судьба.
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