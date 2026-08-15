Про здобутки спортсменки ми знаємо і пам'ятаємо чимало, тому у цей день 24 Канал детальніше розповість про другу сторону медалі Лілії Подкопаєвої – особисте життя.

Перший чоловік і всиновлення сина

У 2004 році чемпіонка вийшла заміж за бізнесмена Тимофія Нагорного. З певних причин Подкопаєва тривалий час не могла завагітніти, тому подружжя наважилось на процедуру усиновлення. Їхнім сином став хлопчик Вадим. Цікаво, що під час оформлення документів з'ясувалось, що Лілія вагітна, однак пара не відмовилась від сина.

Наприкінці 2006 року на світ з'явилась дівчинка Кароліна, а її хрещеною стала зрадниця Ані Лорак. Сьогодні зіркові куми не підтримують зв'язок.

Лілія Подкопаєва з першим чоловіком і дітьми / Фото з соцмереж

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Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки

У 2009 році подружжя розлучилось. Сама спортсменка не коментувала причин такого рішення, а от Тимофія сказав, що публічність негативно вплинула на його дружину, і вона стала байдужою до почуттів колись близької людини.