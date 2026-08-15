Про здобутки спортсменки ми знаємо і пам'ятаємо чимало, тому у цей день 24 Канал детальніше розповість про другу сторону медалі Лілії Подкопаєвої – особисте життя.
Перший чоловік і всиновлення сина
У 2004 році чемпіонка вийшла заміж за бізнесмена Тимофія Нагорного. З певних причин Подкопаєва тривалий час не могла завагітніти, тому подружжя наважилось на процедуру усиновлення. Їхнім сином став хлопчик Вадим. Цікаво, що під час оформлення документів з'ясувалось, що Лілія вагітна, однак пара не відмовилась від сина.
Наприкінці 2006 року на світ з'явилась дівчинка Кароліна, а її хрещеною стала зрадниця Ані Лорак. Сьогодні зіркові куми не підтримують зв'язок.
Лілія Подкопаєва з першим чоловіком і дітьми / Фото з соцмереж
Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки
У 2009 році подружжя розлучилось. Сама спортсменка не коментувала причин такого рішення, а от Тимофія сказав, що публічність негативно вплинула на його дружину, і вона стала байдужою до почуттів колись близької людини.
У 2018 році першого чоловіка Подкопаєва затримали й звинуватили у державній зраді. Сам Нагорний зізнався, що мав створити політичну партію для просування інтересів Росії на території України.
Що стосується дітей, то за словами Лілії, колишній чоловік не спілкувався з ними після розлучення.
Ця людина жодним чином не бере участі в житті дітей. Просто зник і все. І це жахливо, але це розплющує очі, ти не ходиш у рожевих окулярах. І той крок, який я зробила багато років тому – я розлучилася – був найкращим рішенням,
– наголосила спортсменка.
Другий шлюб
Через два роки знаменитість знову пішла під вінець. Її обранцем став бізнесмен Віктор Костирко. Та все якось так закрутилось, що їхнє особисте життя постійно було під прицілом преси. Зрештою союз не витримав і тріснув по швах.
Лілія Подкопаєва та Віктор Костирко / Фото з фейсбуку гімнастки
Справжнє кохання та статус багатодітної матусі
У 2019 році чемпіонка нарешті зустріла свою другу половинку. Ним став бізнесмен Ігор Дубінський, який уже понад 25 років проживав в Атланті. Подкопаєва наважилась на сміливий крок – переїхала до США і народила коханому донечку Евеліну.
Лілія Подкопаєва з дітьми та чоловіком / Фото з інстаграму спортсменки
Попри те, що родина проживає за океаном, вони не забувають про свою Батьківщину. Сама Лілія час від часу приїздить до України, її старші діти публічно говорять про злочини росіян на території нашої країни, а Вадим навіть організовує збори гуманітарної допомоги для постраждалих.
Нагадаємо, що батько спортсменки – росіянин. Востаннє вона його бачила ще у 2000-х роках у Донецьку. Гімнастка не знає, де він зараз і як склалась його доля.
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