Повернувся зі США в Україну: Ющенко розповів, де працює його 22-річний син

Третій президент України Віктор Ющенко розповів про свого наймолодшого сина Тараса, який після навчання у США повернувся в Україну.

22-річний хлопець закінчив Массачусетський технологічний інститут (MIT), а тепер працює у Києві на закритому підприємстві. Про це експрезидент розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".

Тарас здобув освіту в галузі інженерії та технологій. Після завершення навчання він вирішив повернутися додому та нині працює на підприємстві, яке, як зазначив його батько, допомагає Україні.

Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу,

– розповів Ющенко.

І підкреслив, що зараз в Україні перебувають усі його п’ятеро дітей та п’ятеро онуків. Найближчим часом родина планує разом поїхати до рідного села Віктора Ющенка Хоружівка, що на Сумщині.

Зараз з'їхались всі діти. Ми обираємо такий день, щоб менше стріляли, і поїдемо. Всі гуртом. У мене п'ятеро дітей і п'ятеро онуків, так що це немало,

– повідомив Віктор Андрійович.

"Ранок у Великому Місті": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у Віктора та Катерини Ющенків є троє спільних дітей – доньки Христина та Софія і син Тарас. Від першого шлюбу експрезидент має ще двох дітей – сина Андрія та доньку Віталіну.

Раніше ми також розповідали, де навчаються діти нинішнього президента України Володимира Зеленського – доньці вже 21, а сину 13 років.