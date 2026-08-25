22-річний хлопець закінчив Массачусетський технологічний інститут (MIT), а тепер працює у Києві на закритому підприємстві. Про це експрезидент розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".

Тарас здобув освіту в галузі інженерії та технологій. Після завершення навчання він вирішив повернутися додому та нині працює на підприємстві, яке, як зазначив його батько, допомагає Україні.

Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу,

– розповів Ющенко.

І підкреслив, що зараз в Україні перебувають усі його п’ятеро дітей та п’ятеро онуків. Найближчим часом родина планує разом поїхати до рідного села Віктора Ющенка Хоружівка, що на Сумщині.

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Зараз з'їхались всі діти. Ми обираємо такий день, щоб менше стріляли, і поїдемо. Всі гуртом. У мене п'ятеро дітей і п'ятеро онуків, так що це немало,

– повідомив Віктор Андрійович.

"Ранок у Великому Місті": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у Віктора та Катерини Ющенків є троє спільних дітей – доньки Христина та Софія і син Тарас. Від першого шлюбу експрезидент має ще двох дітей – сина Андрія та доньку Віталіну.

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