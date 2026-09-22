Віталій Лобач, якого називають "позашлюбним сином" Павліка, розсекретив стать майбутньої дитини
Український співак Віталій Лобач, якого через разючу схожість із Віктором Павліком жартома називають його"позашлюбним сином", незабаром вдруге стане батьком.
Днями разом із дружиною Алевтиною артист влаштував гендер-паті, на якому подружжя розсекретило стать майбутньої дитини. Відео зі святкування вони опублікували в інстаграмі.
Віталій та Алевтина влаштували гендер-паті на базі відпочинку неподалік Полтави, запросивши на святкування рідних і друзів. Розділити цей момент із подружжям прийшов і їхній старший син Денис.
Стать майбутньої дитини пара вирішила оголосити не зовсім традиційно. Спочатку гостям показали мультфільм про лелек, які гадали, хто ж незабаром з'явиться у родині. Кумедна історія розчулила майбутніх батьків та їхніх близьких.
Після цього Віталій, Алевтина та Денис підійшли до арки з повітряних кульок і запустили димовий залп, який виявився рожевим. Так подружжя оголосило, що незабаром у них народиться донечка.
До речі, раніше ми писали про те, як Віталій Лобач оголосив про поповнення в родині.