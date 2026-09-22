На днях вместе с женой Алевтиной артист устроил гендер-вечеринку, на которой супруги раскрыли пол будущего ребенка. Видео с празднования они опубликовали в инстаграме.

Виталий и Алевтина устроили гендер-вечеринку на базе отдыха недалеко от Полтавы, пригласив на празднование родных и друзей. Поделиться этим моментом с супругами пришел и их старший сын Денис.

Пол будущего ребенка пара решила объявить не совсем традиционно. Сначала гостям показали мультфильм об аистах, которые гадали, кто же вскоре появится в семье. Забавная история растрогала будущих родителей и их близких.

После этого Виталий, Алевтина и Денис подошли к арке из воздушных шариков и запустили дымовой залп, который оказался розовым. Так супруги объявили, что вскоре у них родится доченька.

Кстати, ранее мы писали о том, как Виталий Лобач объявил о пополнении в семье.