Артист поделился радостной новостью на своей странице в инстаграме. Он и его жена Алевтина ждут пополнения в семье.

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Супруги вместе со старшим сыном Денисом опубликовали трогательное видео. В ролике видно, как они по очереди сложили руки друг на друга у живота Алевтины, а затем поочередно раскрыли ладони – и в руках женщины оказался снимок УЗИ. Именно так семья сообщила поклонникам, что вскоре у них родится еще один ребенок.

В нашей семье произошло чудо. Наконец-то мы делимся этой новостью с вами,

– написали они под публикацией.

Почему Виталия Лобача называют "внебрачным сыном" Виктора Павлика?

Причиной таких слухов стало поразительное внешнее сходство Виталия Лобача с народным артистом Украины Виктором Павликом. В соцсетях пользователи неоднократно писали, что настолько похожие певцы могли бы быть родственниками.

Впоследствии артисты решили обыграть эти разговоры и записали совместную песню "Ягоды", которая рассказывает о женском магнетизме, внутренней свободе и праве каждого человека быть собой.

Добавим, что накануне о пополнении в семье сообщила актриса Клавдия Дрозд.