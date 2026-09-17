Володимир Дантес потрапив у ДТП на своєму новому BMW і показав наслідки

Відомий український співак Володимир Дантес потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Кадрами з місця аварії артист одразу поділився у соцмережах.

В інстаграмі виконавець опублікував відео з місця зіткнення. На кадрах видно його BMW та Chevrolet Aveo іншого учасника ДТП. Дантес також прокоментував аварію та дав водіям пораду.

У Chevrolet в районі номерного знака утворилася помітна вм'ятина. Водночас на автомобілі Володимира Дантеса видимих пошкоджень не видно. Артист заспокоїв фанів і наголосив, що всі учасники аварії живі та здорові. Він також закликав водіїв обов'язково страхувати свої транспортні засоби, адже це береже нерви у стресових ситуаціях.

Я хочу сказати, що все супер, все добре, це достатньо легке ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, ви будете спокійними, врівноваженими й навіть будете заспокоювати того, хто винен у цьому ДТП,

– зазначив Володимир Дантес.

Артист додав, що радіє відсутності постраждалих, а пошкодження отримали лише машини. "І, до речі, не моя! Беха – топ! Дякую за таку хорошу машину", – підсумував музикант.

Володимир Дантес прокоментував ДТП: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Володимир Дантес є власником BMW M340i xDrive 2025 року випуску. Згідно з відкритими реєстрами, автомобіль артист придбав новим в автосалоні. Вартість такої моделі на ринку стартує від 3,5 мільйона гривень, що в еквіваленті становить близько 80 тисяч доларів.

Цікаво, що це не перша ДТП у житті артиста. У жовтні 2023 року Володимир Дантес також потрапляв в аварію. Тоді інцидент запам'ятався ще й неприємною ситуацією з однією з прихильниць співака.