В инстаграме исполнитель опубликовал видео с места столкновения. На кадрах видны его BMW и Chevrolet Aveo другого участника ДТП. Дантес также прокомментировал аварию и дал водителям совет.

На Chevrolet в районе номерного знака образовалась заметная вмятина. В то же время на автомобиле Владимира Дантеса видимых повреждений не заметно. Артист успокоил фанатов и подчеркнул, что все участники аварии живы и здоровы. Он также призвал водителей обязательно страховать свои транспортные средства, ведь это бережет нервы в стрессовых ситуациях.

Я хочу сказать, что все супер, все хорошо, это довольно легкое ДТП. Прошу вас, страхуйте тачки, вы будете спокойными, уравновешенными и даже сможете успокоить того, кто виноват в этом ДТП,

– отметил Владимир Дантес.

Артист добавил, что рад отсутствию пострадавших, а повреждения получили только машины. "И, кстати, не моя! БМВ – топ! Спасибо за такую хорошую машину", – подытожил музыкант.

Владимир Дантес прокомментировал ДТП: смотрите видео онлайн

Отметим, что Владимир Дантес является владельцем BMW M340i xDrive 2025 года выпуска. Согласно открытым реестрам, артист приобрел автомобиль новым в автосалоне. Стоимость такой модели на рынке начинается от 3,5 миллиона гривен, что в эквиваленте составляет около 80 тысяч долларов.

Интересно, что это не первое ДТП в жизни артиста. В октябре 2023 года Владимир Дантес также попадал в аварию. Тогда инцидент запомнился еще и неприятной ситуацией с одной из поклонниц певца.