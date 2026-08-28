"Це дуже прикро": народний артист Володимир Горянський поскаржився на свою пенсію

Акторові Володимиру Горянському 67 років, тож він уже офіційно перебуває на пенсії. Водночас артист продовжує працювати.

У проєкті "Наодинці з Гламуром" він відверто розповів про свої пенсійні виплати та зізнався, що вони дуже маленькі.

За словами Горянського, така ситуація є проблемою для багатьох представників творчих професій, які після десятків років роботи змушені жити на невеликі державні виплати.

Ви знаєте, це дуже прикро, що у нас люди, які виходять на пенсію, це вже знедолені. Якщо артист працює все життя на цю зарплату і виходить з цією пенсією, а я навіть не хочу називати її, це страшна річ,

– зазначив актор.

Він додав, що отримує доплату до пенсії завдяки своєму почесному званню. Як народному артисту України, йому нараховують додаткові 40% до основної суми виплат. Водночас Володимир наголосив, що чимало його колег усе життя працювали в театрі чи кіно, але не отримали державних звань. На його думку, таким людям особливо складно виживати лише на пенсію, якщо вони не мають близьких, які можуть їх підтримати.

Сам актор не планує припиняти роботу. Він продовжує зніматися в кіно та грати у виставах.

Тому я працюю, тримаю себе у формі, багато сил і енергії є працювати,

– підкреслив Володимир.

Новий випуск програми "Наодинці з гламуром": дивіться відео онлайн

До слова, Горянський – не єдиний український артист, який говорить про невеликі пенсійні виплати. Нещодавно на розмір своєї пенсії також скаржилася відома акторка та народна артистка України Ніна Набока.