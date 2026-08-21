69-річна акторка розповіла про свої виплати від держави в інтерв'ю ютуб-каналу "Wave РБК-Україна".

За словами Набоки, щоб отримувати більшу пенсію, потрібно збирати документи та займатися їхнім оформленням. Водночас артистка зізналася, що поки не хоче витрачати на це час, оскільки продовжує працювати.

Треба все приносити, всього добиватися, це треба документацію ще нести, а я лінива. Я лінива! Я поки працюю. Якщо мої гроші йтимуть на війну, я згодна. Я не буду боротися за якусь копійку – хай вони десь ідуть на державу і на все. Я працюю, я не жадібна, я зараз працюю,

– сказала артистка.

Попри невелику пенсію, зараз Ніна Набока продовжує працювати й отримує гонорари за зйомки. Артистка розповіла, що іноді режисери навіть бояться запрошувати її, оскільки вважають, що її гонорар може бути надто високим. Однак сама Набока запевняє, що з нею завжди можна домовитися.

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Нам забороняють казати ті гонорари. Буває так чую: "Та Набоку не візьмемо, вона забере наш весь бюджет!". Бояться брати, що в мене великий гонорар. Ну вони ж забувають, що з Набокою можна домовитися!,

– зазначила артистка.

Також Ніна Набока пригадала, скільки заробляла під час роботи в радянському кіно. За її словами, тоді кінодіячі отримували фіксовану зарплату. У середньому за 10 знімальних днів вони мали близько 140 карбованців, однак українським акторам здебільшого діставалися другорядні ролі.

Акторка зазначила, що гонорари московських артистів могли бути в десятки й навіть сотні разів більшими. Водночас ставки українських акторів починалися з 11,50 карбованця за знімальний день і могли зростати до 14,50 або 17,50 карбованця. Найвищий оклад, за словами Набоки, становив 33–35 карбованців. Якщо на кіностудії Довженка не було зйомок, артистам виплачували лише половину ставки. Крім того, вони отримували добові – 2,50 карбованця в Україні та 3,50 карбованця під час виїзних зйомок. За її словами, це хороші гроші були.

Інтерв'ю з Ніною Набокою: дивіться відео онлайн

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