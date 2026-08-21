69-летняя актриса рассказала о своих выплатах от государства в интервью YouTube-каналу "Wave РБК-Украина".

По словам Набоки, чтобы получать более высокую пенсию, нужно собирать документы и заниматься их оформлением. В то же время артистка призналась, что пока не хочет тратить на это время, поскольку продолжает работать.

Надо все приносить, всего добиваться, еще и документацию носить, а я ленивая. Я ленивая! Я пока работаю. Если мои деньги пойдут на войну, я согласна. Я не буду бороться за какую-то копейку – пусть они куда-нибудь идут на нужды государства и на все остальное. Я работаю, я не жадная, я сейчас работаю,

– сказала артистка.

Несмотря на небольшую пенсию, сейчас Нина Набока продолжает работать и получает гонорары за съемки. Артистка рассказала, что иногда режиссеры даже боятся приглашать ее, поскольку считают, что ее гонорар может быть слишком высоким. Однако сама Набока уверяет, что с ней всегда можно договориться.

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Нам запрещают называть эти гонорары. Бывает, слышу: "Да Набоку не возьмем, она съест весь наш бюджет!". Боятся брать, что у меня большой гонорар. Ну, они же забывают, что с Набокой можно договориться!,

– отметила артистка.

Также Нина Набока вспомнила, сколько зарабатывала во время работы в советском кино. По ее словам, тогда кинодеятели получали фиксированную зарплату. В среднем за 10 съемочных дней они получали около 140 карбованцев, однако украинским актерам в основном доставались второстепенные роли.

Актриса отметила, что гонорары московских артистов могли быть в десятки и даже сотни раз выше. В то же время ставки украинских актеров начинались с 11,50 карбованца за съемочный день и могли вырастать до 14,50 или 17,50 карбованца. Самый высокий оклад, по словам Набоки, составлял 33–35 карбованцев. Если на киностудии Довженко не было съемок, артистам выплачивали лишь половину ставки. Кроме того, они получали суточные – 2,50 карбованца в Украине и 3,50 карбованца во время выездных съемок. По ее словам, это были хорошие деньги.

Интервью с Ниной Набокой: смотрите видео онлайн

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