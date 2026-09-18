Від лялькового театру до "Кіборгів": як В’ячеслав Довженко став одним із найвідоміших акторів

В’ячеслава Довженка сьогодні легко впізнати за "Кіборгами", "Дільничним з ДВРЗ" та десятками інших проєктів. Але його шлях у професію починався зовсім не за класичним сценарієм "з дитинства мріяв про сцену". Батько взагалі бачив сина залізничником, а сам Довженко у 15 років потайки забрав документи з технікуму й поніс їх до театрального училища.

18 вересня 2026 року акторові виповнюється 50 років і з цієї нагоди 24 Канал вирішив пригадати, яким було його дитинство, як він потрапив у театр і яка роль зробила його по-справжньому відомим.

Дитинство В’ячеслава Довженка



В’ячеслав Довженко в дитинстві / Фото dnipro.libr



В’ячеслав Довженко народився 18 вересня 1976 року у Дніпрі. Його родина не була пов’язана з акторством: батько працював на залізниці, а згодом обіймав керівні посади у цій сфері.

Дитинство майбутнього актора було непростим. Коли йому було лише півтора року, померла його мама. Вона мала вроджену ваду серця, попри ризики вирішила народити сина, а після пологів її стан різко погіршився. В’ячеслав і його старший брат Вадим залишилися з батьком, а у вихованні хлопців багато допомагали бабуся й дідусь.

Особливо теплі спогади Довженка пов’язані з канікулами у бабусі й дідуся. Він читав книжки, грав у шахи, футбол і хокей, слухав бабусині історії та співав із нею українські народні пісні.

Як залізниця програла театр



В’ячеслав Довженко / Фото dnipro.libr



У школі Довженко, за власним зізнанням, не був великим фанатом точних наук. Натомість любив літературу й мав схильність до артистизму. Батько вирішив діяти практично: після школи відвів сина подавати документи до залізничного технікуму.

Але у 15 років В’ячеслав разом із другом потрапив до театрального середовища і зрозумів, що хоче саме туди. Він тихцем забрав документи із залізничного технікуму та подав їх до театрального училища. Родина про це не знали, тому сімейна прем’єра рішення пройшла, м’яко кажучи, без овацій.

Спочатку його взяли на відділення акторів театру ляльок

Причина була доволі прозаїчною: 15-річний Довженко був невисоким і ще зовсім юним для драматичного відділення.

Через рік хлопець підріс, йому запропонували перейти на драму, але він уже прив’язався до своїх педагогів і вирішив залишитися. У підсумку викладачі знайшли майже універсальне рішення – Довженко одночасно закінчив лялькове та драматичне відділення Дніпропетровського театрального училища.

90-ті: театр, пельмені й пошуки себе



В’ячеслав Довженко з одногрупниками / Фото dnipro.libr



Після училища Довженко працював у театрі, але 90-ті для молодих акторів були не найромантичнішим періодом. У ті роки він, за власними спогадами, підробляв ліпленням пельменів, займався ремонтами й навіть думав про кар’єру естрадного співака.

Згодом він переїхав до Києва. З 1998 року працював у "Вільному театрі", пізніше – у Київському театрі юного глядача. У 2004 – 2009 роках навчався вже на режисерському відділенні університету імені Карпенка-Карого, а з 2011 року став актором Театру на Подолі, де працює й нині.

Серед його театральних образів – Дон Жуан у «Камінному господарі», Едіп у "Царі Едіпі" та Терентій Пузир у "Хазяїні".

"Кіборги" і справжній прорив у кіно



В’ячеслав Довженко / Фото dnipro.libr



У кіно Довженко знімався й раніше. Однією з помітних ранніх робіт стала роль Петра I у стрічці Юрія Іллєнка "Молитва за гетьмана Мазепу". Сам актор пізніше згадував, що після скандалу навколо фільму певний час великих пропозицій майже не отримував.

Справжній прорив стався у 2017 році після "Кіборгів" Ахтема Сеітаблаєва. Довженко зіграв командира з позивним Серпень – одного із захисників Донецького аеропорту.

Роль принесла йому "Золоту дзигу" за найкращу чоловічу роль у 2018 році. Сам фільм тоді отримав шість нагород Української кіноакадемії.

Пізніше були "Свінгери", "Дільничний з ДВРЗ", "Перші дн", "Буча" та "Будинок "Слово". "Нескінчений роман", де Довженко перевтілився у Миколу Хвильового.

Дружина, сини та нове кохання

Довженко близько 17 років був одружений з акторкою Ксенією Башею. У шлюбі народилися двоє синів – Іван та Василь. Пара розлучилася у 2018 році, але актор неодноразово наголошував, що вони зберегли нормальне спілкування.

Старший син Іван також обрав акторську професію, тож сімейна театральна династія вже офіційно запущена.

Нині поруч із Довженком Світлана – художниця з костюмів, молодша за нього на 20 років. У лютому 2026 року стало відомо про їхні заручини. Пара говорила, що разом уже близько трьох років і не виключає поповнення в родині.

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