24 Канал розповідає, де зараз живе актор та чим займається.

Хто такий Дмитро Ступка



Дмитро Ступка з дідусем Богданом Ступкою / Фото Інстаграм зірки



Дмитро Ступка – український актор театру та кіно, син Остапа Ступки та онук легендарного Богдана Ступки.

Він народився 6 вересня 1986 року в Києві. Як і батько з дідом, обрав акторську професію та закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Після навчання Дмитро приєднався до трупи Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Там він працював багато років – фактично продовжив сімейну традицію вже на третє покоління.

Але якщо ви думаєте, що вся кар'єра Ступки-молодшого – це виключно "онук Богдана Ступки", то ні.

Від театру до кіно

Дмитро почав зніматися в кіно ще у 2000-х. Серед його робіт – українські та міжнародні проєкти, а однією з найбільш помітних стала роль у фільмі Любомира Левицького "Тіні незабутих предків".

Також він знімався у стрічках "Ми з майбутнього 2", "Серце на долоні" Кшиштофа Зануссі (де грав також його дідусь Богдан Ступка)та інших проєктах.

Тобто професійний маршрут був цілком традиційним: театр, кіно, серіали, поступове розширення кар'єри.

А потім настав 2022 рік.

Як Дмитро Ступка опинився в США

До Сполучених Штатів Дмитро переїхав ще у вересні 2021 року разом із тодішньою дружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою.

Спочатку це не виглядало як остаточна еміграція. Ступка планував пожити в Америці, де мав працювати над кінопроєктом, а потім повернутися до України.

Іронія долі виявилася максимально недоречною: 23 лютого 2022 року Дмитро летів в Україну, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії.

Через закриття повітряного простору він не зміг повернутися додому. Спочатку опинився у Стамбулі, потім поїхав до Європи, зокрема до Варшави, де займався допомогою Україні та збором коштів на потреби ЗСУ. Згодом повернувся до США.

Чому він не повернувся в Україну

Рішення залишатися за кордоном неодноразово ставало причиною критики на адресу актора.

У 2022 році Ступка пояснював, що перебуває у США через обставини війни, а також через необхідність бути поруч із донькою.

Його батько Остап у 2025 році розповідав, що не бачив сина понад три роки. За його словами, він радив Дмитру не реагувати на негативні коментарі в соцмережах.

Сам Дмитро раніше говорив, що після завершення війни хотів би жити між Україною та США, оскільки сумує за Києвом, рідними та театром.

Але поки що його основна професійна база – саме Каліфорнія.

Скандал із російською музикою

Без цього пункту біографія останніх років була б неповною.

У квітні 2023 року Дмитро опублікував відео з нагоди дня народження доньки, де звучала пісня гурту "Каспийский груз". Українці розкритикували актора за використання російськомовного треку.

Ступка відповів на критику, заявивши, що гурт, мовляв, не є російським, оскільки музиканти з Азербайджану, а також згадав про російськомовних українських військових. Відео він не видалив.

Інтернет, звичайно, не забув. Інтернет взагалі має дивовижну пам'ять – іноді кращу, ніж у колишніх.

Перша дружина та єдина донька



Дмитро Ступка з донькою Богданою / Фото Інстаграм зірки

У 2016 році він одружився з телеведучою та блогеркою Поліною Логуновою. У 2017 році в пари народилася донька Богдана.

Але переїзд до США не врятував шлюб – у 2022 році Дмитро та Поліна розлучилися.

При цьому вони зберегли нормальні батьківські стосунки.

У квітні 2026 року колишнє подружжя навіть разом відсвяткувало дев'ятий день народження доньки у США. Дмитро опублікував спільні фотографії з Богданою та назвав себе "люблячим татом".

До речі, донька теж поступово заходить у світ кіно. У 2025 році стало відомо, що Богдана Ступка знімалася для Netflix, хоча подробиці проєкту тоді не розголошувалися.

Особисте життя Дмитра Ступки зараз



Дмитро Ступка та Юлія Калабішка / Фото Інстаграм зірки



Після розлучення Дмитро почав нові стосунки з українською ведучою та співачкою Юлією Калабішкою.

Про ці стосунки українські медіа повідомляли ще у 2025 році. Пара живе разом в США.

Де живе і чим він займається Дмитро Ступка у США

Якщо коротко – у Лос-Анджелесі. Де Дмитро Ступка несподівано змінив жанр. Зараз він не просто актор, а продюсер і засновник Stupka Production у Лос-Анджелесі.

Компанія працює над вертикальними серіалами, короткими драмами, рекламним відео та AI-контентом. В Instagram Ступка позиціонує себе як Los Angeles-based Producer, Founder & CEO, який працює з Vertical Series та AI Video.

Stupka Production уже працювала над проєктами для міжнародних платформ вертикальних драм.

Серед них – романтична драма "XL Stands for Xtra Love", яка вийшла на ReelShort у 2026 році. Ступка зазначає, що його команда займається повним циклом виробництва — від розробки історії та кастингу до зйомок і постпродакшену. А ще продакшен працює з AI.

Причому Ступка наголошує, що штучний інтелект для нього – не заміна акторам чи режисерам, а інструмент, який дозволяє швидше створювати візуальний контент.

Водночас Дмитро залишається актором, підтримує зв'язок із донькою та продовжує публічне життя.

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