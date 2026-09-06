"24 Канал" рассказывает, где сейчас живет актер и чем занимается.

Кто такой Дмитрий Ступка



Дмитрий Ступка с дедушкой Богданом Ступкой / Фото из инстаграма звезды



Дмитрий Ступка – украинский театральный и киноактер, сын Остапа Ступки и внук легендарного Богдана Ступки.

Он родился 6 сентября 1986 года в Киеве. Как и отец с дедом, выбрал актерскую профессию и окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После учебы Дмитрий присоединился к труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Там он работал много лет – фактически продолжил семейную традицию уже в третьем поколении.

Но если вы думаете, что вся карьера Ступки-младшего – это исключительно "внук Богдана Ступки", то нет.

От театра к кино

Дмитрий начал сниматься в кино еще в 2000-х. Среди его работ – украинские и международные проекты, а одной из самых заметных стала роль в фильме Любомира Левицкого "Тени незабытых предков".

Также он снимался в фильмах "Мы из будущего 2", "Сердце на ладони" Кшиштофа Занусси (где играл также его дедушка Богдан Ступка) и других проектах.

То есть профессиональный путь был вполне традиционным: театр, кино, сериалы, постепенное расширение карьеры.

А затем наступил 2022 год.

Как Дмитрий Ступка оказался в США

В Соединенные Штаты Дмитрий переехал еще в сентябре 2021 года вместе с тогдашней женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой.

Сначала это не выглядело как окончательная эмиграция. Ступка планировал пожить в Америке, где должен был работать над кинопроектом, а затем вернуться в Украину.

Ирония судьбы оказалась крайне неуместной: 23 февраля 2022 года Дмитрий летел в Украину, когда началось полномасштабное вторжение России.

Из-за закрытия воздушного пространства он не смог вернуться домой. Сначала оказался в Стамбуле, затем поехал в Европу, в частности в Варшаву, где занимался оказанием помощи Украине и сбором средств на нужды ВСУ. Впоследствии вернулся в США.

Почему он не вернулся в Украину

Решение остаться за границей неоднократно становилось поводом для критики в адрес актера.

В 2022 году Ступка объяснял, что находится в США из-за обстоятельств войны, а также из-за необходимости быть рядом с дочерью.

Его отец Остап в 2025 году рассказывал, что не видел сына более трех лет. По его словам, он советовал Дмитрию не реагировать на негативные комментарии в соцсетях.

Сам Дмитрий ранее говорил, что после окончания войны хотел бы жить то в Украине, то в США, поскольку скучает по Киеву, родным и театру.

Но пока что его основная профессиональная база – именно Калифорния.

Скандал с российской музыкой

Без этого пункта биография последних лет была бы неполной.

В апреле 2023 года Дмитрий опубликовал видео по случаю дня рождения дочери, в котором звучала песня группы "Каспийский груз". Украинцы раскритиковали актера за использование русскоязычного трека.

Ступка ответил на критику, заявил, что группа, мол, не является российской, поскольку музыканты из Азербайджана, а также упомянул о русскоязычных украинских военных. Видео он не удалил.

Интернет, конечно, не забыл. У интернета вообще удивительная память – порой даже лучше, чем у бывших.

Первая жена и единственная дочь



Дмитрий Ступка с дочерью Богданой / Фото из инстаграма звезды

В 2016 году он женился на телеведущей и блогерше Полине Логуновой. В 2017 году у пары родилась дочь Богдана.

Но переезд в США не спас брак – в 2022 году Дмитрий и Полина развелись.

При этом они сохранили нормальные родительские отношения.

В апреле 2026 года бывшие супруги даже вместе отпраздновали девятый день рождения дочери в США. Дмитрий опубликовал совместные фотографии с Богданой и назвал себя "любящим папой".

Кстати, дочь тоже постепенно входит в мир кино. В 2025 году стало известно, что Богдана Ступка снималась для Netflix, хотя подробности проекта тогда не разглашались.

Личная жизнь Дмитрия Ступки сейчас



Дмитрий Ступка и Юлия Калабишка / Фото из инстаграма звезды



После развода Дмитрий начал новые отношения с украинской ведущей и певицей Юлией Калабишкой.

Об этих отношениях украинские СМИ сообщали еще в 2025 году. Пара живет вместе в США.

Где живет и чем занимается Дмитрий Ступка в США

Если короткая – в Лос-Анджелесе. Там Дмитрий Ступка неожиданно сменил жанр. Сейчас он не просто актер, а продюсер и основатель Stupka Production в Лос-Анджелесе.

Компания работает над вертикальными сериалами, короткими драмами, рекламным видео и AI-контентом. В инстаграме Ступка позиционирует себя как Los Angeles-based Producer, Founder & CEO, который работает с Vertical Series и AI Video.

Stupka Production уже работала над проектами для международных платформ вертикальных драм.

Среди них – романтическая драма "XL Stands for Xtra Love", вышедшая на ReelShort в 2026 году. Ступка отмечает, что его команда занимается полным циклом производства – от разработки сюжета и кастинга до съемок и постпродакшна. А еще продюсерская компания работает с ИИ.

Почему Ступка подчеркивает, что искусственный интеллект для него – не замена актерам или режиссерам, а инструмент, позволяющий быстрее создавать визуальный контент.

В то же время Дмитрий остается актером, поддерживает связь с дочерью и продолжает вести общественную жизнь.

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