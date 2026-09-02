За десятиліття кар'єри Остап зіграв чимало ролей у театрі та кіно. Однак останніми роками увага до Ступки часто була пов'язана не лише з його творчістю, а й з гучними скандалами. Про найбільші з них розповідає 24 Канал.

П'яна ДТП у Києві

Найбільшим скандалом навколо Остапа Ступки стала аварія, яку він спричинив 4 квітня 2023 року в Києві. Тоді актор за кермом Range Rover виїхав на зустрічну смугу та врізався у припаркований Mitsubishi. Усередині автомобіля перебував чоловік, який отримав травми та був госпіталізований. Після аварії правоохоронці встановили, що в крові Ступки було 1,62 проміле алкоголю. Сам актор визнав свою провину та згодом компенсував потерпілому витрати на лікування. Інцидент отримав великий розголос, адже йшлося про одного з найвідоміших українських акторів.



Фото ДТП за участі авто Ступки / фото з відкритих джерел

Після ДТП Ступка публічно говорив про наслідки свого вчинку та визнавав, що припустився серйозної помилки.

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У листопаді 2023 року суд першої інстанції визнав Остапа Ступку винним та призначив йому три роки обмеження волі. Також актора позбавили права керувати транспортними засобами на вісім років. Захист намагався оскаржити рішення. Адвокати просили замінити обмеження волі на штраф у 170 тисяч гривень і скоротити термін заборони керувати автомобілем до п'яти років. Сторона захисту наголошувала, що Ступка визнав провину та компенсував потерпілому витрати на лікування.

Однак у листопаді 2025 року Київський апеляційний суд залишив вирок без змін. Таким чином, Ступка мав би провести три роки у виправному центрі відкритого типу, а за кермо не зможе сідати протягом восьми років.

Чотири шлюби актора

Особисте життя Остапа Ступки також неодноразово ставало темою для обговорень. Актор був одружений чотири рази, причому всі його шлюби завершилися розлученням.

Першою дружиною Ступки була Тетяна Капліна. Вони познайомилися ще в студентські роки, а в шлюбі у них народився син Дмитро, який також став актором.

Після розлучення в житті Ступки з'явилася ще одна Тетяна – балерина. Їхній шлюб був нетривалим.

Найдовші стосунки актор мав з Іриною Батько. У цьому шлюбі народилися двоє молодших дітей – Богдан та Устина. Після 15 років разом пара розлучилася, однак, за словами Ступки, зберегла нормальні стосунки.



Ступка з колишньою дружиною Іриною та донькою / фото з відкритих джерел

У 2015 році актор одружився з Дариною, яка була приблизно на 20 років молодшою за нього. Вона не прагнула публічності, тому про їхнє сімейне життя відомо значно менше.

У січні 2025 року Ступка розповів, що вони з Дариною розійшлися. За словами актора, на їхні стосунки сильно вплинула трагедія в родині колишньої дружини – вона втратила батька. Ступка наголошував, що після розриву вони залишилися друзями.

Роман із Маргаритою Ткач

Ще одним приводом для обговорень став новий роман актора. Восени 2024 року стало відомо, що Остап Ступка перебуває у стосунках із театрознавицею Маргаритою Ткач. Між закоханими – близько 35 років різниці у віці. Сам Ступка не приховував стосунків та пояснював, що їх об'єднав театр.



Остап Ступка і Маргарита Ткач / фото з інстаграму актора

У січні 2025 року актор розповідав, що не поспішає з п'ятим шлюбом. За його словами, спочатку вони мають пожити разом і краще пізнати одне одного. Пара продовжує з'являтися разом і ділитися спільними моментами. На початку 2026 року Ступка та Ткач також публікували спільні фото із зустрічі Нового року.

Де зараз Остап Ступка

Після ДТП Ступка не зник із професії. Сам актор спростовував інформацію про те, що його звільнили з театру після аварії, та заявляв, що продовжує зніматися. Ступка залишається пов'язаним із Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка: на офіційній сторінці театру він досі зазначений як член трупи.

На його інстаграм-сторінці чимало дописів про батька Богдана Ступку, моментів із театру та родинних світлин із обраницею Маргаритою Ткач.

До речі, в українському шоубізі немало пар, які, як і Остап Ступка та Маргарита Ткач, не зважають на чималу різницю у віці.