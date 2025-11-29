Водночас актор вважав цей вирок несправедливим, тому подав апеляцію. Оскарження подав і прокурор, який вимагав суворішого покарання. Тепер Київський апеляційний суд виніс своє рішення. Пише 24 Канал з посиланням на видання "Главком", яке отримало повний текст ухвали апеляційного суду.

Не пропустіть Жахлива ніч, – відома українська акторка розповіла про "приліт" у її будинок

Прокурор наполягав на тому, що Остапа Ступку слід посадити до в’язниці, адже він напідпитку спричинив ДТП, у якій серйозно постраждала людина. Натомість адвокат просив навпаки – замінити обмеження волі на штраф у розмірі 170 тисяч гривень і скоротити строк заборони керування авто – з восьми до п'яти років. Сторона захисту наголошувала на тому, що Ступка визнав провину, розкаявся, компенсував лікування потерпілого та має багато позитивних характеристик від колективу Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, Голови Національної спілки театральних діячів, Національної спілки кінематографів. Також до матеріалів справи додали подяки від військових за благодійну та волонтерську діяльність обвинуваченого актора і квитанцію на суму 100 тисяч гривень, які Остап Ступка перерахував для потреб Збройних сил України.

Втім, апеляційний суд вирішив, що вирок першої інстанції є справедливим, і залишив його без змін.

Як відомо, термін покарання Остапу Ступці буде зараховуватися з дня його прибуття до виправного центру.

Водночас він ще може оскаржити це рішення у Верховному Суді – у нього є на це 3 місяці.

Що відомо про "п'яну" ДТП Остапа Ступки?