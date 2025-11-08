Остап Ступка, як свого часу й батько, служить у театрі Франка. І досі, наче вперше, щоразу хвилюється перед виходом на сцену. Виконавець головної ролі у серіалі "Сім'я по неділях" на Новому каналі розповів про це детальніше в інтерв'ю на каналі Слави Дьоміна, пише 24 Канал.

До слова Не того чоловіка вибрала, – мама 23-річної дівчини Остапа Ступки проти їхнього роману

Перед кожною виставою мене запитують: "Ви нервуєте?" Звісно! Актор, який припиняє нервувати перед виставою, викликає у мене безліч запитань. Кожна публіка вибудовує свою історію. Зазвичай виходжу на сцену і за п'ять секунд розумію, хто сидить у залі. Глядач якось так дихає, що я відчуваю,

– поділився Остап Ступка.

Актор зізнався, що іноді у нього стається контакт з публікою, а за цим – своєрідний пінг-понг. Але іноді між ним і глядачем ніби виростає стіна.



Остап Ступка / Фото Нового каналу

Також Ступка зізнався про ставлення до себе, яке може бути різним.

Мені важливо, щоб мене любили, але чи я себе люблю… Оце як коли. Іноді навіть ненавиджу. У хвилини меланхолії або коли щось не встиг зробити. Буває, дивлюся себе на екрані й думаю: "Боже, що це за обличчя, треба було інакше зіграти!". А ти вже інакше не зіграєш, бо зафіксований,

– поділився артист.

Остап Ступка додав, що іноді може сам собі сказати, що молодець. Адже вважає себе доброю людиною. Зокрема, він гарно піклується про інших, хвилюється за маму чи дітей.

Нагадаємо, син Остапа Ступки Дмитро живе у Сполучених Штатах. Натомість донька Юстина перебуває у Києві після того, як закінчила Лодзинський університет у Польщі. Про це Остап Ступка розповідав OBOZ.UA.

Що відомо про особисте життя Остапа Ступки?

Зараз актор будує стосунки з 23-річною Маргаритою Ткач. Вони познайомилися, коли дівчина брала в Остапа інтерв'ю для інтернет-видання про культуру. Згодом їхні теми для спілкування переросли в особисті.

Остап Ступка спростував чутки про те, що Маргарита зруйнувала його попередній шлюб. Він пояснив, що його останні стосунки з Дариною переросли в дружбу.

Наразі пара не планує одруження чи дітей. Однак Маргарита не виключає, що колись може захотіти вийти заміж.