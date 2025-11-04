Остап Ступка прокоментував ці чутки в новому інтерв'ю. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Виявилося, що пара справді почала зустрічатися тоді, коли актор ще перебував в інших стосунках. Втім, Ступка наголошує, що ті стосунки вже були радше формальні. За словами актора, він почувався самотнім, і саме тоді між ним та Маргаритою зав'язався роман.

Ми жили під одним дахом, але у різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися. Треба красиво розійтися, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове або зробити паузу,

– розповів актор.

Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивіться відео онлайн

Раніше в коментарі ТСН Остап розповів, що познайомився з новою дівчиною, коли вона брала в нього інтерв'ю для інтернет-видання про культуру.

Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?