Остап Ступка прокоментував ці чутки в новому інтерв'ю. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Виявилося, що пара справді почала зустрічатися тоді, коли актор ще перебував в інших стосунках. Втім, Ступка наголошує, що ті стосунки вже були радше формальні. За словами актора, він почувався самотнім, і саме тоді між ним та Маргаритою зав'язався роман.
Ми жили під одним дахом, але у різних кімнатах квартири. Це переросло в дружбу. Воно не могло довго тягнутися. Треба красиво розійтися, подякувати одне одному за проведені роки й починати щось нове або зробити паузу,
– розповів актор.
Інтерв'ю з Остапом Ступкою: дивіться відео онлайн
Раніше в коментарі ТСН Остап розповів, що познайомився з новою дівчиною, коли вона брала в нього інтерв'ю для інтернет-видання про культуру.
Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?
- Пара зізналася, що все закрутилося дуже швидко. Близько місяця після інтерв'ю вони спілкувалися, а згодом Остап запросив Маргариту на виставку.
- Дівчина розповідала, що спершу не була налаштована на серйозні стосунки, та актор наполіг на цьому. Через деякий час Остап і Маргарита почали жити разом.
- Вперше публічно свої стосунки актор і театрознавиця підтвердили під час кінофестивалю "Молодість" у жовтні 2024 року, де з'явилися разом.
- Як відомо, Ступка на 35 років старший за дівчину.