Він виконував роль лорда Ентоні – найстаршого з-поміж Бріджертонів. До того ж останніми роками Джонатан з'явився в низці інших популярних стрічок, як-от "Подорожні", "Світ Юрського періоду: Відродження", "Wicked: Чародійка". Повідомляє 24 Канал з посиланням на People.
Не пропустіть Хайп за будь-яку ціну, – "Міс Україна" вперше про скандал на "Холостяку" та підготовку до суду
Окрім якісної акторської гри, Бейлі вирізняється привабливою зовнішністю та харизмою, що вже підкорила серця багатьох глядачів і глядачок.
37-річний англійський актор, сповнений шарму, дотепності й майже несправедливої вроди, перетворився на одного з найпривабливіших зірок Голлівуду,
– йдеться в матеріалі видання.
Джонатан вже поділився радісною звіткою про новий титул у своїх соцмережах.
Це велика честь. Мені неймовірно приємно. І водночас це здається цілковитим абсурдом (сміється – 24 Канал.) Це був секрет, тож я дуже радий, що тепер про це дізнаються мої друзі та рідні,
– сказав актор у коментарі People.
Зауважимо, що торік найсексуальнішим чоловіком за версією People став актор комедійного серіалу "Офіс" Джон Кразінські.
Що відомо про Джонатана Бейлі?
- Майбутній актор театру і кіно народився 25 квітня 1988 року. Він виріс у сільській місцевості Оксфордширу разом із трьома старшими сестрами й батьками.
- Ще з дитинства Джонатан зацікавився акторством. Це сталося у 5 років, після того, як він з бабусею побачив виставу "Олівер!".
- Вже у сім років він почав брати участь в постановках Королівської шекспірівської трупи, згодом ставши зіркою театру у Британії. У 2019 році Бейлі за роль у мюзиклі "Компанія" отримав премію Лоуренса Олів'є, яка вважається однією із найпрестижніших у світі театру.
- Про особисте життя актора відомо небагато. Водночас Джонатан Бейлі відкрито заявив про свою гомосексуальність.