Он исполнял роль лорда Энтони – самого старшего из Бриджертонов. К тому же в последние годы Джонатан появился в ряде других популярных лент, таких как "Путники", "Мир Юрского периода: Возрождение", "Wicked: Чародейка". Сообщает 24 Канал со ссылкой на People.
Кроме качественной актерской игры, Бейли отличается привлекательной внешностью и харизмой, что уже покорила сердца многих зрителей и зрительниц.
37-летний английский актер, полон шарма, остроумия и почти несправедливой красоты, превратился в одного из самых привлекательных звезд Голливуда,
– говорится в материале издания.
Джонатан уже поделился радостным известием о новом титуле в соцсетях.
Это большая честь. Мне невероятно приятно. И в то же время это кажется полнейшим абсурдом (смеется – 24 Канал.) Это был секрет, поэтому я очень рад, что теперь об этом узнают мои друзья и родные,
– сказал актер в комментарии People.
Заметим, что в прошлом году самым сексуальным мужчиной по версии People стал актер комедийного сериала "Офис" Джон Красински.
Что известно о Джонатане Бейли?
- Будущий актер театра и кино родился 25 апреля 1988 года. Он вырос в сельской местности Оксфордшира вместе с тремя старшими сестрами и родителями.
- Еще с детства Джонатан заинтересовался актерством. Это произошло в 5 лет, после того, как он с бабушкой увидел спектакль "Оливер!".
- Уже в семь лет Джонатан начал участвовать в постановках Королевской шекспировской труппы, впоследствии став звездой театра в Британии. В 2019 году Бейли за роль в мюзикле "Компания" получил премию Лоуренса Оливье, которая считается одной из самых престижных в мире театра.
- О личной жизни актера известно немного. В то же время Джонатан Бейли открыто заявил о своей гомосексуальности.