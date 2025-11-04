Через це не всі "вірять" у ці стосунки. Зокрема, мати дівчини засудила її роман з актором. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна, якому Маргарита й Остап дали інтерв'ю.

Як виявилося, тривалий час Ткач не підтримувала зв'язок зі своєю мамою, проте близько пів року тому вони поновили спілкування. Водночас дівчина відчувала "підступ" і вже згодом матір почала критикувати стосунки Маргарити зі Ступкою.

Ми спілкувалися на нейтральні теми: про дітей, про готування, про садівництво. Потім почало "вилазити". І вона про Остапа почала мені писати. Що не того чоловіка я собі вибрала,

– поділилася Маргарита.

Проте дівчина не погодилася з думкою мами, заявивши, що та не має права оцінювати, наскільки хорошим є чоловік для неї.

Нагадаємо, що вперше про стосунки Маргарити й Остапа стало відомо в жовтні 2024 року. Вони познайомилися під час інтерв'ю, яке театрознавиця брала в Ступки. Про це артист розповідав у коментарі ТСН. Згодом Маргарита й Остап почали спілкуватися й пішли на побачення. Тепер вони живуть разом.

Що відомо про стосунки Маргарити Ткач з батьками?