Поэтому не все "верят" в эти отношения. В частности, мать девушки осудила ее роман с актером. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина, которому Маргарита и Остап дали интервью.

Как оказалось, длительное время Ткач не поддерживала связь со своей мамой, однако около полугода назад они возобновили общение. В то же время девушка чувствовала "подвох" и уже потом мать начала критиковать отношения Маргариты со Ступкой.

Мы общались на нейтральные темы: о детях, о готовке, о садоводстве. Потом начало "вылезать". И она про Остапа начала мне писать. Что не того мужчину я себе выбрала,

– поделилась Маргарита.

Однако девушка не согласилась с мнением мамы, заявив, что та не имеет права оценивать, насколько хорош мужчина для нее.

Напомним, что впервые об отношениях Маргариты и Остапа стало известно в октябре 2024 года. Они познакомились во время интервью, которое театровед брала у Ступки. Об этом артист рассказывал в комментарии ТСН. Впоследствии Маргарита и Остап начали общаться и пошли на свидание. Теперь они живут вместе.

