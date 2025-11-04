Остап Ступка прокомментировал эти слухи в новом интервью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Интересно Звезда "Бриджертонов" стал самым сексуальным мужчиной мира по версии People
Оказалось, что пара действительно начала встречаться тогда, когда актер еще находился в других отношениях. Однако Ступка отмечает, что те отношения уже были скорее формальные. По словам актера, он чувствовал себя одиноким, и именно тогда между ним и Маргаритой завязался роман.
Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго тянуться. Надо красиво разойтись, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое или сделать паузу,
– рассказал актер.
Интервью с Остапом Ступкой: смотрите видео онлайн
Ранее в комментарии ТСН Остап рассказал, что познакомился с новой девушкой, когда она брала у него интервью для интернет-издания о культуре.
Что известно об отношениях Остапа Ступки и Маргариты Ткач?
- Пара призналась, что все закрутилось очень быстро. Около месяца после интервью они общались, а впоследствии Остап пригласил Маргариту на выставку.
- Девушка рассказывала, что сначала не была настроена на серьезные отношения, но актер настоял на этом. Через некоторое время Остап и Маргарита начали жить вместе.
- Впервые публично свои отношения актер и театровед подтвердили во время кинофестиваля "Молодость" в октябре 2024 года, где появились вместе.
- Как известно, Ступка на 35 лет старше девушки.