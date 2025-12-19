Подробицями Мірошниченко поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.

Тімур Мірошниченко пригадав, що десь у 2020-2021 році вони з Інною вклали 100 тисяч доларів у ресторанну справу, але вона проіснувала менше ніж рік. Ведучий пояснив, що на це вплинуло багато факторів.

Перше – це недоброчесність партнера, який реалізовував цю всю справу. Фінансово це, мабуть, найбільша (втрата – 24 Канал),

– зазначив він.

Мірошниченко зізнався, що тоді було неприємно, що вони з дружиною вклали багато грошей у бізнес, який не вдалося зберегти, однак додав, що ця ситуація стала для них досвідом, хоч і коштовним.

Тімур поділився, що певний час вони вели перемовини, щоб вирішити ситуацію. Крім того, ведучий зазначив, що Інна, яка є адвокаткою, не могла розв'язати це питання в суді.

Хто такий Тімур Мірошниченко?