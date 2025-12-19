Подробицями Мірошниченко поділився у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.
Дивіться також Перший ювілей, – Мірошниченки зворушливо привітали названу доньку з днем народження
Тімур Мірошниченко пригадав, що десь у 2020-2021 році вони з Інною вклали 100 тисяч доларів у ресторанну справу, але вона проіснувала менше ніж рік. Ведучий пояснив, що на це вплинуло багато факторів.
Перше – це недоброчесність партнера, який реалізовував цю всю справу. Фінансово це, мабуть, найбільша (втрата – 24 Канал),
– зазначив він.
Мірошниченко зізнався, що тоді було неприємно, що вони з дружиною вклали багато грошей у бізнес, який не вдалося зберегти, однак додав, що ця ситуація стала для них досвідом, хоч і коштовним.
Тімур поділився, що певний час вони вели перемовини, щоб вирішити ситуацію. Крім того, ведучий зазначив, що Інна, яка є адвокаткою, не могла розв'язати це питання в суді.
Інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком: дивіться відео онлайн
Хто такий Тімур Мірошниченко?
Тімур Мірошниченко – один із найпопулярніших українських ведучих. Зокрема, він уже багато років веде Національний відбір на Євробачення.
У 2017 році разом з Олександром Скічком і Володимиром Остапчуком був ведучим самого пісенного конкурсу, який після перемоги Джамали проходив у Києві.
У 2018 році одружився з адвокаткою Інною Рудник. Вони виховують чотирьох дітей: доньок Мію та Ангеліну, синів Марка і Марселя.
Ангеліну і Марселя подружжя забрало з дитячого будинку під час повномасштабного вторгнення.