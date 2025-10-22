Зіркові батьки показали, як святкували день народження донечки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Мірошниченко.
10-річчя Ангеліни збіглося з днем масованого обстрілу України російськими військами. Попри важку ніч, коли сім'я майже не спала через вибухи, зранку вони все ж організували для дівчинки справжнє свято.
Інна та Тімур Мірошниченки поділилися зворушливим відео, на якому показали, як разом із трьома іншими дітьми прийшли до Ангеліни зранку з тортом, повітряними кульками та подарунком.
Маленька іменинниця зворушила своїм побажанням – щоб Україна перемогла, закінчилася війна і більше не було вибухів.
З днем народження, наша принцесо. Нехай твоє бажання здійсниться і тобі більше ніколи не доведеться всю ніч бігати між укриттям і ліжком, бо хочеться нормально поспати перед святкуванням. 10 років. Перший ювілей. Перше свідомий день народження – з замовленням подарунка, очікуванням, нетерпінням, постійним "ну коли вже?!",
– написала під роликом Інна.
На свято Ангеліні подарували нові іграшки, серед яких – пупс, про якого вона давно мріяла.
Ангеліна Мірошниченко грається зі своєю новою іграшкою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тімур Мірошниченко на своїй сторінці в інстаграмі показав, як вже після святкового сніданку зібрався з дітьми до школи.
Тімур Мірошниченко з дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про названу доньку Інни та Тімура Мірошниченків?
- В День сім'ї, навесні 2024 року, Тімур та Інна вперше побачили анкету Ангеліни, а в День усиновлення, восени того ж року, дівчинка офіційно стала Мірошниченко.
- У травні минулого року подружжя вперше поспілкувалося з Ангеліною. Це відбулося через Zoom, бо заклад, де жила Ангеліна, було евакуйовано на узбережжя Балтійського моря в лютому 2022 року.
- Вже за десять днів після розмови Тімур та Інна вперше приїхали до дівчинки й провели з нею два дні. Здебільшого вони просто гуляли й спілкувалися.
- Влітку Ангеліну удочерили, відтоді вона живе у Києві з батьками, сестрою і двома братами. Дівчинка навчається в одній зі столичних шкіл.