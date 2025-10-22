Звездные родители показали, как праздновали день рождения дочери. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Мирошниченко.
10-летие Ангелины совпало с днем массированного обстрела Украины российскими войсками. Несмотря на тяжелую ночь, когда семья почти не спала из-за взрывов, утром они все же организовали для девочки настоящий праздник.
Инна и Тимур Мирошниченко поделились трогательным видео, на котором показали, как вместе с тремя другими детьми пришли к Ангелине утром с тортом, воздушными шариками и подарком.
Маленькая именинница растрогала своим пожеланием – чтобы Украина победила, закончилась война и больше не было взрывов.
С днем рождения, наша принцесса. Пусть твое желание исполнится и тебе больше никогда не придется всю ночь бегать между укрытием и кроватью, потому что хочется нормально поспать перед празднованием. 10 лет. Первый юбилей. Первое сознательный день рождения – с заказом подарка, ожиданием, нетерпением, постоянным "ну когда уже?!",
– написала под роликом Инна.
На праздник Ангелине подарили новые игрушки, среди которых – пупс, о котором она давно мечтала.
Ангелина Мирошниченко играет со своей новой игрушкой / Скриншот из инстаграм-сторис
Тимур Мирошниченко на своей странице в инстаграме показал, как уже после праздничного завтрака собрался с детьми в школу.
Тимур Мирошниченко с детьми / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о названной дочери Инны и Тимура Мирошниченко?
- В День семьи, весной 2024 года, Тимур и Инна впервые увидели анкету Ангелины, а в День усыновления, осенью того же года, девочка официально стала Мирошниченко.
- В мае прошлого года супруги впервые пообщались с Ангелиной. Это произошло через Zoom, потому что заведение, где жила Ангелина, было эвакуировано на побережье Балтийского моря в феврале 2022 года.
- Уже через десять дней после разговора Тимур и Инна впервые приехали к девочке и провели с ней два дня. В основном они просто гуляли и общались.
- Летом Ангелину удочерили, с тех пор она живет в Киеве с родителями, сестрой и двумя братьями. Девочка учится в одной из столичных школ.