Звездные родители показали, как праздновали день рождения дочери. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Инны Мирошниченко.

10-летие Ангелины совпало с днем массированного обстрела Украины российскими войсками. Несмотря на тяжелую ночь, когда семья почти не спала из-за взрывов, утром они все же организовали для девочки настоящий праздник.

Инна и Тимур Мирошниченко поделились трогательным видео, на котором показали, как вместе с тремя другими детьми пришли к Ангелине утром с тортом, воздушными шариками и подарком.

Маленькая именинница растрогала своим пожеланием – чтобы Украина победила, закончилась война и больше не было взрывов.

С днем рождения, наша принцесса. Пусть твое желание исполнится и тебе больше никогда не придется всю ночь бегать между укрытием и кроватью, потому что хочется нормально поспать перед празднованием. 10 лет. Первый юбилей. Первое сознательный день рождения – с заказом подарка, ожиданием, нетерпением, постоянным "ну когда уже?!",

– написала под роликом Инна.

На праздник Ангелине подарили новые игрушки, среди которых – пупс, о котором она давно мечтала.



Тимур Мирошниченко на своей странице в инстаграме показал, как уже после праздничного завтрака собрался с детьми в школу.



Что известно о названной дочери Инны и Тимура Мирошниченко?