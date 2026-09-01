Двійки, прогули та шпаргалки: якими учнями були українські зірки

Зараз вони збирають тисячі глядачів на концертах, ведуть популярні шоу та знімаються у кіно. Однак у шкільні роки українські знаменитості були звичайними учнями: з контрольними, домашніми завданнями та оцінками у щоденнику.

І далеко не всі з них могли похвалитися зразковою поведінкою та відмінними оцінками. Деякі майбутні зірки прогулювали уроки, інші не дружили з точними науками, а хтось навіть вдавався до шпаргалок. 24 канал розповідає, якими школярами були українські артисти.

Ірина Білик



Ірина Білик у школі / Фото з відкритих джерел

Співачка не приховувала, що шкільна програма давалася їй нерівномірно. Якщо з гуманітарними предметами все було значно краще, то математика та хімія не викликали особливого захоплення. Білик могла пропустити урок, якщо мала важливі музичні справи, а під час контрольних не нехтувала можливістю списати. Не надто любила артистка і фізкультуру. Одного разу навіть жартома пояснювала вчителю свою відсутність на занятті тим, що в неї "болить душа". За словами співачки, до іспитів вона також готувала шпаргалки.

Ольга Сумська



Ольга Сумська у шкільні роки / Фото з відкритих джерел

У майбутньої акторки головними "ворогами" у школі були алгебра, фізика та хімія. З гуманітарними предметами справи йшли значно краще. Під час контрольних Сумська могла скористатися допомогою сусіда по парті. А одного разу, за її власними спогадами, навіть намагалася самостійно виставити собі оцінку в журналі, поки вчителя не було в класі.

Злата Огнєвіч



Злата Огнєвіч на випускному / Фото з інстаграму співачки

Навчання не завжди було головним пріоритетом для Злати Огнєвіч. Співачка зізнавалася, що в школі її більше цікавили хлопці, аніж уроки. Співачка могла влаштувати собі додатковий вихідний посеред тижня, а точні науки давалися їй складно. Натомість вона дуже любила літературу і навіть читала книжки під партою під час інших уроків. Музика також займала важливе місце в житті майбутньої артистки: вона брала участь у вокальних конкурсах, тому вчителі ставилися до її пропусків із розумінням.

Світлана Тарабарова



Світлана Тарабарова (ліворуч) на випускному / Фото з інстаграму співачки

Виконавиця також не належала до тих школярів, які могли похвалитися ідеальним табелем. Під час контрольних Тарабарова, як і багато учнів, користувалася шпаргалками. Щоправда, часто вони їй навіть не були потрібні: артистка розповідала, що має хорошу пам'ять і могла просто запам'ятати необхідну інформацію. Попри це, сама Тарабарова згадувала, що загалом навчалася не надто добре.

Тарас Тополя



Тарас Тополя у шкільні роки / Фото з інстаграму співака

Фронтмен гурту "Антитіла" у школі не надто товаришував із хімією та фізикою. Саме ці предмети найчастіше ставали причиною для списування. Одного разу Тарас навіть підготував шпаргалку до іспиту з хімії, але план провалився у найважливіший момент: музикант не зміг розібрати власний почерк. У результаті довелося покладатися на власні знання. А з 10 класу часу на навчання стало ще менше, адже Тополя активно займався музикою та розвивав гурт.

Катерина Павленко



Катерина Павленко у 13 років / Фото з інстаграму співачки

Екссолістка гурту "Go_A" добре навчалася у молодших класах, однак усе змінилося після того, як вона почала серйозно займатися музикою. Згодом звичайні шкільні предмети перестали її цікавити. Павленко сиділа на останній парті, отримувала переважно трійки та буквально чекала, коли закінчиться урок.

Юрій Горбунов



Юрій Горбунов у школі / Фото з інстаграму актора

У молодших класах телеведучий й актор був відмінником, однак у старшій школі його пріоритети змінилися. Горбунов захопився рок-музикою, створив власний гурт, а ще значно більше уваги почав приділяти спілкуванню з дівчатами. Тож навчання поступово відійшло на другий план.

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