У цьому списку є і українські зірки, які мали таке ж дитинство, і як всі інші. Вони одягали шкільну форму, вчились, проявляли свої таланти і зрештою стали тими, ким ми знаємо їх сьогодні. З нагоди урочистого дня 24 Канал пропонує подивитись, як у шкільні роки виглядали наші знаменитості.

Надя Дорофєєва

Дивлячись на це фото, можна припустити, що ще у школі юна Дорофєєва не боялась експериментів і стильних образів.

Надя Дорофєєва у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Фагот (Олег Михайлюта)

У цьому маленькому хлопчику, мабуть, не кожен може розгледіти лідера гурту ТНМК.

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Олег Михайлюта у шкільні роки / Фото з особистого архіву співака

Alyona alyona

Хто б міг подумати, що ця дівчинка у майбутньому стане не просто успішною реп-виконавицею, а й представлятиме нашу країну на співочому конкурсі Євробачення.

Alyona alyona у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Катерина Осадча

Свого часу телеведуча провчилась всього до дев'ятого класу, а після цього поїхала у великий світ, щоб будувати модельну кар'єру.

Катерина Осадча у шкільні роки / Фото з особистого архіву телеведучої

Катерина Кухар

Строгий погляда прими-балерини на цьому фото важко не помітити. Катерина досі залишається такою ж тендітною, однак із сильним характером.

Катерина Кухар у шкільні роки / Фото з особистого архіву балерини

Оля Полякова

У шкільній формі, з косичками та білими бантами – саме так маленька Полякова йшла до школи, як і більшість дітей тих років.

Оля Полякова у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Даша Астаф'єва

Що не кажіть, а харизматичність цієї дівчини було видно ще у шкільні роки.

Даша Астаф'єва у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Альона Омаргалієва

Наша редакція не одразу впізнала, що на цій світлині позує дівчина з портфелем, яка у майбутньому стане виконавицею хітів "Мужчина" та "Не п'яна – закохана".

Альона Омаргалієва у шкільні роки / Фото з особистого архіву співачки

Ігор Кондратюк

Послання від Ігоря Васильовича таке: "Вчення – світло, ненавчених – пітьма!

Навчіться отримувати задоволення від навчання".

Ігор Кондратюк у шкільні роки / Фото з особистого архіву продюсера

Андре Тан

Український дизайнер і модельєр раніше розповідав, що дуже любив свято 1 вересня і чекав на нього.

Андре Тан у шкільні роки / Фото з особистого архіву модельєра

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