Щоб закрити цей гештальт цікавості, 24 Канал далі у матеріалі покаже аріхвні дитячі фото знаменитостей.
Українські зірки у дитинстві
Дмитро Танкович
Танкович народився у Мінську. З дитинства він був веселим та активним: займався стрибками у воду, грав у шкільному театрі.
Дмитро Танкович у дитинстві / Фото з інстаграму ведучого
Михайло Хома (Дзідзьо)
З 8 років Михайло почав займатися музикою – навчався у музшколі та паралельно займався у вокально-хоровому відділі та вивчав академічний вокал. Кажуть, що у дитинстві Михайла Хому називали Робертіном Лоретті (італійський співак, що став відомим у підлітковому віці). Адже він виступав чи не на кожному шкільному й місцевому концерті.
Михайло Хома в дитинстві / Фото з інстаграму Михайла Хоми
Антоніна Хижняк
Акторка ділилась, що завжди любила вчитись і досі має цю пристрасть. Під кінець літа їй ставало нудно, і вона вже хотіла збиратися до школи: купувала зошити, щоденник, зручні ручки й дуже відповідально до цього ставилася.
Антоніна Хижняк у шкільні роки / Фото Пресслужби
Леся Нікітюк
У дошкільному віці дівчину віддали в секцію плавання. Леся навіть досягла звання "Майстра спорту", але не захотіла будувати майбутнє в цій сфері.
Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву телеведучої
Олексій Завгородній (Позитив)
Коли хлопцю виповнилось 11 років, то вже тоді він почав співпрацювати з Потапом. У 2004 році Завгородній став частиною колективу New'z'cool.
Олексій Завгородній у дитинстві / Фото з особистого архіву співака
Катерина Павленко
Свого часу викладачка з фортепіано наполягала на тому, щоб Павленко віддали до музичної школи. Родичі дослухались до поради, тому дівчина тривалий час ходила до Ніжинської музичної школи на вокально-хорове відділення. Це був перший крок артистки до великої сцени.
Катерина Павленко з мамою / Скриншот з відео програми "ЖВЛ"
Софія Стеценко
Акторка здобула популярність у серіалі "Свати", коли їй було лише 6 років. Після початку великої війни вона виїхала за кордон і нині перебуває в Канаді, де будує своє життя та кар'єру.
Наразі Софія не знімається в кіно як акторка, проте працює асистенткою на знімальних майданчиках.
Як змінилась Софія Стеценко / Фото з мережі
Ольга Сумська
Тут акторці 14 років. На той момент вона жила в Запоріжжі, а батько був зайнятий будівництвом ковзанки біля їхнього будинку, щоб діти могли насолодитись митями дитинства.
Ольга Сумська в дитинстві / Фото з інстаграму акторки
Макс Барських
Співак виріс у Херсоні. Він розповідав, що у місті немає жодної вулички, якої б він не знав.
Макс Барських у дитинстві / Фото з інстаграму співака
Євген Янович
Гуморист і актор жартував, що його підготовка до школи починалась із копання картоплі з родиною в селі на День Незалежності. Лише після цього можна було повертатися в місто й готуватися до нового навчального року.
Євген Янович у шкільні роки / Фото Пресслужби
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