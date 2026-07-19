24 Канал пропонує подивитись добірку фотографій відомих людей у молодості. Повірте, хтось вас здивує, адже змінилось чимало.

Маша Єфросиніна

Популярність до ведучої прийшла з програмою "Підйом", де її партнером був Юрій Горбунов.

Маша тоді дуже комплексувала через зовнішній вигляд, адже вважала, що має зайву вагу.

Мені було десь 21 рік. Я побачила оголошення "Кодую від зайвої ваги", тобто ти приходиш, тебе закодували й нібито вона починає танути на тобі. Я прийшла, стоять шість крісел і на них сидять люди у разів п'ять-шість більші за мене. Нам усім одягли шапочки з ремінців. І тут вийшла головна "жриця", вона була схожа на героїню з "Сімейки Адамсів". Вона проходила, обирала когось поглядом і кричала: "Ти більше ніколи не хочеш їсти" і всі люди відключалися,

— ділилася ведуча.

Маша Єфросиніна на старті кар'єри / Фото з мережі

Володимир Дантес

У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли у 2 сезоні "Фабрики зірок" як дует. Їхній тандем отримав оновлену назву – "ДІО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник".

Сьогодні Дантес є успішним співаком і вже навіть встиг спробувати себе у ролі актора у фільмі "Всі відтінки спокуси".

Володимир Дантес на старті кар'єри / Фото з мережі

Антон Савлєпов

Гурт Quest Pistols дебютував на проєкті "Шанс" із піснею "Я устал" – і виступ миттєво став хітом. Популярність гурту зростала блискавично. Пісні "Ты так красива", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Санта Лючия" співали не лише в Україні, а й в Росії та інших ближніх країнах.

Савлєпов завжди мав екстравагантний вигляд, бо вмів підкреслити свої сильні сторони.

Антон Савлєпов на старті кар'єри / Фото з мережі

Тіна Кароль

Тіна була учасницею багатьох співочих конкурсів, де посідала призові місця. Співачка навіть приходила на колись популярне шоу "Караоке на майдані", яке вів Ігор Кондратюк, однак продюсер, мабуть, не розгледів у юній артистці потенціал.

На широку публіку Кароль вперше виступила на "Новій хвилі" у 2005 році. Тоді вона стала срібною призеркою та отримала приз від Алли Пугачової у розмірі 50 тисяч доларів. Кошти виконавиця витратила на знімання дебютного кліпу "Вище хмар".



Тіна Кароль на старті кар'єри / Фото з мережі

Надя Дорофєєва

Справжня слава до артистки прийшла у 2010 році з кастингом до "Время и Стекло". На початку 2010-х, коли хіт "Так выпала карта" тільки набирав обертів, 20-річна Надя постала перед публікою в нетиповому для неї тепер амплуа – довге волосся з рижим відтінком і легкими локонами.



Надя Дорофєєва на старті кар'єри / Фото з мережі

Дмитро Монатік

У 2010 році артист прийшов на шоу "Х-Фактор". Тоді його розкритикував проросійський репер Серьога, який сказав, що не бачить у Дмитрі майбутнього. На той момент співак виглядав дуже юним і, можливо, дещо не впевненим у собі, однак його жага, щоб проявити себе на всю країну, була сильнішою.

Дмитро Монатік на старті кар'єри / Фото з мережі

Нещодавно стався неприємний інцидент – Олю Полякову захейтили через невдале фото в ТСК.