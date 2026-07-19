24 Канал предлагает посмотреть подборку фотографий известных людей в молодости. Поверьте, кто-то из них вас удивит, ведь многое изменилось.

Маша Ефросинина

Популярность к ведущей пришла благодаря программе "Подъем", где ее партнером был Юрий Горбунов.

Маша тогда очень комплексовала из-за своей внешности, потому что считала, что у нее лишний вес.

Мне было где-то 21 год. Я увидела объявление "Кодирую от лишнего веса", то есть ты приходишь, тебя кодируют, и якобы вес начинает таять. Я пришла, там стояли шесть кресел, а на них сидели люди в пять-шесть раз больше меня. Нам всем надели шапочки из ремешков. И тут вышла главная "жрица", она была похожа на героиню из "Семейки Адамсов". Она проходила, выбирала кого-то взглядом и кричала: "Ты больше никогда не хочешь есть", и все люди отключались,

– поделилась ведущая .

Маша Ефросинина в начале карьеры / Фото из сети

Владимир Дантес

В 2008 году Владимир Дантес и Вадим Олейник победили во 2-м сезоне "Фабрики звезд" как дуэт. Их тандем получил новое название – "ДИО. Фильмы", а в 2014 году вернулся к прежнему названию – "Дантес & Олейник".

Сегодня Дантес – успешный певец и даже успел попробовать себя в роли актера в фильме "Все оттенки искушения".

Владимир Дантес в начале карьеры / Фото из сети

Антон Савлепов

Группа Quest Pistols дебютировала в проекте "Шанс" с песней "Я устал" – и выступление мгновенно стало хитом. Популярность группы росла молниеносно. Песни "Ты так красива", "Я твой наркотик", "Белая стрекоза любви", "Санта-Лючия" пели не только в Украине, но и в России, и других соседних странах.

Савлепов всегда выглядел экстравагантно, потому что умел подчеркнуть свои сильные стороны.

Антон Савлепов в начале карьеры / Фото из сети

Тина Кароль

Тина участвовала во многих вокальных конкурсах, где занимала призовые места. Певица даже участвовала в некогда популярном шоу "Караоке на площади", которое вел Игорь Кондратюк, однако продюсер, видимо, не разглядел в юной артистке потенциал.

Перед широкой публикой Кароль впервые выступила на "Новой волне" в 2005 году. Тогда она стала серебряной призеркой и получила приз от Аллы Пугачевой в размере 50 тысяч долларов. Средства исполнительница потратила на съемки дебютного клипа "Выше облаков".



Тина Кароль в начале карьеры / Фото из сети

Надя Дорофеева

Настоящая слава пришла к артистке в 2010 году благодаря кастингу в группу "Время и Стекло". В начале 2010-х, когда хит "Так выпала карта" только набирал обороты, 20-летняя Надя предстала перед публикой в нетипичном для нее теперь амплуа – с длинными волосами с рыжим оттенком и легкими локонами.



Надя Дорофеева в начале карьеры / Фото из сети

Дмитрий Монатик

В 2010 году артист пришел на шоу "Х-Фактор". Тогда его раскритиковал пророссийский рэпер Серега, который сказал, что не видит у Дмитрия будущего. На тот момент певец выглядел очень юным и, возможно, несколько неуверенным в себе, однако его жажда проявить себя на всю страну оказалась сильнее.

Дмитрий Монатик в начале карьеры / Фото из сети

Недавно произошел неприятный инцидент – Олю Полякову раскритиковали из-за неудачного фото в ТСК.