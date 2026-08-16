Чтобы завершить эту серию интересных фактов, 24 Канал далее в материале покажет архивные детские фотографии знаменитостей.
Украинские звезды в детстве
Дмитрий Танкович
Танкович родился в Минске. С детства он был веселым и активным: занимался прыжками в воду, играл в школьном театре.
Дмитрий Танкович в детстве / Фото из инстаграма ведущего
Михаил Хома (Дзидзьо)
С 8 лет Михаил начал заниматься музыкой – учился в музыкальной школе и параллельно занимался в вокально-хоровом отделении и изучал академический вокал. Говорят, что в детстве Михаила Хому называли Робертином Лоретти (итальянский певец, прославившийся в подростковом возрасте). Ведь он выступал чуть ли не на каждом школьном и местном концерте.
Михаил Хома в детстве / Фото из инстаграма Михаила Хомы
Антонина Хижняк
Актриса рассказывала, что всегда любила учиться и до сих пор сохраняет эту страсть. К концу лета ей становилось скучно, и она уже хотела собираться в школу: покупала тетради, дневник, удобные ручки и очень ответственно к этому относилась.
Антонина Хижняк в школьные годы / Фото пресс-службы
Леся Никитюк
В дошкольном возрасте девочку отдали в секцию плавания. Леся даже получила звание "Мастера спорта", но не захотела строить будущее в этой сфере.
Леся Никитюк в детстве / Фото из личного архива телеведущей
Алексей Завгородний (Позитив)
Когда парню исполнилось 11 лет, он уже тогда начал сотрудничать с Потапом. В 2004 году Завгородний стал частью коллектива New'z'cool.
Алексей Завгородний в детстве / Фото из личного архива певца
Екатерина Павленко
В свое время учительница по фортепиано настаивала на том, чтобы Павленко отдали в музыкальную школу. Родственники прислушались к совету, поэтому девушка долгое время ходила в Нежинскую музыкальную школу на вокально-хоровое отделение. Это был первый шаг артистки к большой сцене.
Екатерина Павленко с мамой / Скриншот из видеопрограммы "ЖВЛ"
София Стеценко
Актриса приобрела популярность в сериале "Сваты", когда ей было всего 6 лет. После начала большой войны она уехала за границу и сейчас находится в Канаде, где строит свою жизнь и карьеру.
Сейчас София не снимается в кино в качестве актрисы, однако работает ассистенткой на съемочных площадках.
Как изменилась София Стеценко / Фото из сети
Ольга Сумская
Здесь актрисе 14 лет. В то время она жила в Запорожье, а отец был занят строительством катка возле их дома, чтобы дети могли насладиться мгновениями детства.
Ольга Сумская в детстве / Фото из инстаграма актрисы
Макс Барских
Певец вырос в Херсоне. Он рассказывал, что в городе нет ни одной улочки, которую бы он не знал.
Макс Барских в детстве / Фото из инстаграма певца
Евгений Янович
Юморист и актер шутил, что его подготовка к школе начиналась с копания картофеля с семьей в деревне в День Независимости. Только после этого можно было возвращаться в город и готовиться к новому учебному году.
Евгений Янович в школьные годы / Фото пресс-службы
Также обратите внимание на архивные фото звезд до обретения популярности. Их образы вас удивят.