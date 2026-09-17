Ці українські знаменитості наважилися на усиновлення: їхні історії зворушують

Є історії зірок, які хочеться читати не через скандали чи нові романи. Деякі українські знаменитості свого часу наважилися на усиновлення і відкрито розповіли про те, як у їхніх родинах з’явилися діти.

24 Канал зібрав історії українських знаменитостей, які наважилися на усиновлення. У когось цей шлях зайняв роки, хтось тримав усе в таємниці, а дехто дізнався про вагітність уже під час оформлення документів.

Тімур та Інна Мірошниченки



Інна Мірошниченко з дітьми / Фото з Інстаграм



Мабуть, найвідоміша сьогодні історія усиновлення серед українських зірок. У червні 2023 року Тімур та Інна усиновили Марселя. Хлопчик народився передчасно, мав складні проблеми зі здоров'ям і потребував тривалої реабілітації. У 2026 році Інна показала, як він змінився за три роки життя в сім'ї.

А у вересні 2024 року родина стала ще більшою – подружжя офіційно удочерило Ангеліну. Тепер Мірошниченки виховують чотирьох дітей: Мію, Марка, Марселя та Ангеліну.

Наталія Могилевська



Наталка Могилевська з донькою / Фото з Інстаграм



Про материнство Наталії Могилевської українці дізналися лише на початку 2024 року. Виявилося, що ще під час повномасштабної війни співачка разом із коханим Валентином удочерила двох рідних сестер – Мішель і Софію.

Майже два роки артистка нічого не розповідала публічно. За її словами, дівчатам був потрібен час, щоб адаптуватися й відчути себе в безпеці. У 2026 році молодшій Софії виповнилося 6 років. Могилевська досі переважно не показує обличчя доньок, але час від часу ділиться сімейними моментами.

Лілія Подкопаєва

Лілія Підкопаєва з родиною / Фото з Інстаграм



У 2006 році олімпійська чемпіонка разом із тодішнім чоловіком Тимофієм Нагорним усиновила 8-місячного Вадима з дитячого будинку. Уже під час процедури Лілія дізналася, що вагітна, але від рішення усиновити хлопчика подружжя не відмовилося.

Вадим давно виріс, а Подкопаєва зрідка показує його у соцмережах. На його 18-річчя спортсменка навіть опублікувала серію архівних та нових фотографій із сином.

Алекс та Аля Якутови



Алекс та Аля Якутови з сином Кирилом / Фото з Інстаграм



31 липня 2026 року суд офіційно завершив процедуру усиновлення, і шеф-кухар Алекс Якутов та його дружина Аля стали батьками 4-річного Кирила.

Документи подружжя почало збирати ще у травні 2024 року. Після курсів майбутніх усиновлювачів вони більше року чекали своєї черги, а 28 квітня 2026-го вперше зустріли Кирила у Ворзельському будинку дитини. Півтора місяця пара їздила до хлопчика, поки оформлювали документи, а на початку літа він уже переїхав додому.

А ще ми вже розповідали, хто кому кум в українському шоу-бізнесі та які зірки стали хрещеними батьками дітей своїх колег. Там теж вистачає цікавих родинних зв’язків, про які знають далеко не всі.



