Чимало українських зірок обрали хрещеними батьками для своїх дітей колег по сцені та партнерів по зйомках.

Наталка Карпа – Тарас Тополя

Лідер гурту АНТИТІЛА – близький друг Євгена Терехова, військового й захисника. Тому у 2019 році Тарас Тополя породичався з товаришем та співачкою Наталкою Карпою. Артистка зізнавалась, що Тополя став її близькою людиною, адже був поряд у важливі моменти.



Віталій Козловський – Юлія Яцечко

Віталій Козловський та його дружина породичалися з дружиною Анатолія Анатоліча, піарницею Юлою. Цікаво, що згодом Юла повідомила, що припинила співпрацю з артистом. Однак вона залишається хрещеною матір'ю його сина Оскара та подругою сім'ї.



Лілія Ребрик – Анатолій Анатоліч

У березні 2024 року Лілія Ребрик стала мамою втретє – у неї та танцівника Андрія Дикого народилась донька, яку назвали Аделіною. Хрещеним батьком дівчинки став ведучий, колега та друг зіркової матусі, Анатолій Анатоліч.



Ксенія Мішина – Наталка Денисенко – Олена Світлицька

Наталка Денисенко та Олена Світлицька разом навчалися у Київському університеті імені Карпенка-Карого – їхня дружба триває вже більш як 15 років. Дівчата навіть жили в одній кімнаті в гуртожитку. Тому не дивно, що хрещеною матір'ю для доньки Олени, Віри, стала Наталка Денисенко.



Натомість з Ксенією Мішиною Наталка познайомилась на кінопробах, відтоді вони стали подругами. Денисенко вирішила, що саме Ксенія стане хрещеною для її з Андрієм Федінчиком сина.



Світлана Тарабарова – Соломія Вітвіцька

Продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення вперше стала мамою у 2018 році – тоді у неї народився син Іван. Його хрещеною мамою стала Соломія Вітвіцька, телеведуча та близька подруга Світлани Тарабарової. Зірки часто проводять час разом – відпочивають чи святкують важливі події.



