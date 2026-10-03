Українські знаменитості, які заручилися у 2026 році

2026-й у шоубізнесі явно проходить під знаком каблучок. Хтось освідчується під час зйомки відео, хтось – на озері Комо, а дехто обирає човен, красивий краєвид і максимально романтичний сценарій.

24 Канал зібрав українських знаменитостей, які цього року отримали пропозицію руки й серця та поки не оголошували про весілля.

SKYLERR і Євген Пронін



SKYLERR / Фото з Інстаграму



2 жовтня SKYLERR повідомила про заручини з адвокатом Євгеном Проніним. Коханий зробив пропозицію просто під час зйомки відео, ставши перед співачкою на одне коліно. Пара разом майже два роки.

Ірина Кудашова



Ірина Кудашова / Фото з Інстаграму



Зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова заручилася у серпні під час подорожі до Італії. Освідчення відбулося на озері Комо, а для самої акторки стало сюрпризом.

Свого коханого Кудашова не надто афішує. Зате локацію для пропозиції вони обрали таку, що навіть фільтри Instagram можна було не вмикати.

Оля Шелбі і Денис Волосов



Оля Шелбі / Фото з Інстаграму



У серпні про заручини повідомила блогерка, співачка й акторка Оля Шелбі. Її коханий, підприємець Денис Волосов, освідчився під час прогулянки на човні. Пара разом приблизно півтора року і вже почала готуватися до весілля.

Анастасія Пустовіт



Анастасія Пустовіт / Фото з Інстаграму



У травні стало відомо про заручини акторки Анастасії Пустовіт із коханим-військовим. Про новий статус артистки заговорили після того, як вона з’явилася з каблучкою на безіменному пальці на Каннському кінофестивалі, де представляла стрічку "Весна".

Віка Бакалова і Ростислав Потапенко



Віка Бакалова і Ростислав Потапенко / Фото з Інстаграму



У вересні блогерка Віка Бакалова оголосила про заручини з підприємцем Ростиславом Потапенком, відомим як LEGENDA. Пара разом близько п’яти років, а освідчення відбулося у Франції, у палацовій локації з квітами та феєрверками.



Раніше ми розповідали про пари в українському шоубізнесі з великою різницею у віці.