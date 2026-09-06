Ягоди, квартири, косметика й мільйонні інвестиції: який бізнес мають українські зірки

Український шоу-бізнес давно зрозумів просту істину: одного мікрофона, камери чи боксерських рукавичок для стабільного заробітку може бути замало. Тому поки одні випускають пісні та знімаються в кіно, інші відкривають ресторани, запускають бренди, купують нерухомість і навіть інвестують у технології.

24 Канал зібрав список українських знаменитостей, які вирішили не обмежуватися сценою та освоїли бізнес. І тут є чимало несподіваного: від ягідних плантацій до музичних лейблів.

Олександр Усик



Олександр Усик / Фото Інстаграм зірки



Усик після спортивної кар'єри явно не планує просто сидіти й рахувати чемпіонські пояси. Він інвестує в нерухомість, будівництво, агробізнес, технологічні проєкти, спорт і навіть виробництво скла.

Серед його проєктів – цифрова платформа Ready to Fight, спортивні об'єкти та нерухомість, зокрема на Балі. А ще родина інвестує у київську нерухомість. Коротше, Усик будує фінансовий захист так само впевнено, як свій захист на рингу.

MONATIK



MONATIK / Фото Інстаграм жінки



MONATIK давно не просто співак і танцівник. Артист має власну креативну компанію, яка займається концертами, шоу, продюсуванням та іншими творчими проєктами.

Його мета амбітна – розвивати українську креативну індустрію так, щоб вона могла конкурувати на міжнародному рівні. Тобто тепер Дмитро Монатик не лише виходить на сцену, а й думає, хто ще на неї вийде.

Андрій Данилко



Андрій Данилко / Скріншот



У Данилка бізнес набагато менш гучний, зате дуже матеріальний – нерухомість.

Артист свого часу придбав квартири у відомому київському будинку на Хрещатику. Частину об'єднав, інші використовує як інвестицію. Схоже, Вєрка Сердючка може дозволити собі піти у відпустку – квадратні метри працюватимуть і без неї.

Оля Полякова



Ольга Полякова / Фото Інстаграм зірки



Оля Полякова розвиває власну косметичну лінію та бренд. І це логічний напрям: якщо роками продавати образ бездоганної зірки, рано чи пізно захочеться продавати й те, що допомагає цей образ підтримувати.

А ще співачка захоплювалася сироварінням, хоча сама називала це радше хобі, ніж окремим бізнесом.

Даша Астаф'єва



Даша Астаф'єва / Фото Інстаграм зірки



Астаф'єва пішла неочевидним шляхом і стала співзасновницею мобільного застосунку з українською літературою в аудіоформаті.

У ньому зібрали твори класичних і сучасних авторів, зокрема літературу про Розстріляне відродження. Озвучують їх професійні актори та відомі українці.

Камалія



Камалія / Фото Інстаграм зірки



Камалія пов'язана з сімейними бізнес-проєктами та активами, які залишилися після її шлюбу з пакистансько-британським бізнесменом Мохаммадом Захуром.

Окремо співачка розвиває агробізнес: на Київщині має ягідне господарство, де вирощують лохину, овочі та інші культури.

Наталка Денисенко



Наталка Денисенко / Фото Інстаграм зірки



Акторка Наталка Денисенко запустила власний ювелірний бренд. За її словами, на старт вона планувала вкласти близько мільйона гривень власних коштів, а над проєктом мала працювати окрема команда.

Jerry Heil



Jerry Heil / Фото Інстаграм зірки



Jerry Heil разом із партнерами розвиває музичний лейбл Nova Music. Компанія займається розвитком артистів, музичним продакшеном і дистрибуцією.

Тобто Яна Шемаєва тепер не лише пише власні хіти, а й допомагає створювати нових зірок.

alyona alyona



alyona alyona / Фото Інстаграм зірки



Вона стала співзасновницею музичного лейблу ENKO. Разом із командою вона працює не тільки над власною кар'єрою, а й над розвитком інших українських артистів.

Ольга Сумська



Ольга Сумська / Фото Інстаграм зірки



Ольга Сумська свого часу запустила бренд одягу RIDNA, натхненний українською культурою та мистецтвом.

Втім, у 2026 році акторка розповідала, що через війну бізнес фактично поставлений на паузу й не приносить прибутку. Але від ідеї вона не відмовляється – можливо, RIDNA ще повернеться.

SWOIIA



SWOIIA / Фото Інстаграм зірки



Колишня співачка Ассоль нині виступає під ім'ям SWOIIA та розвиває бренд прикрас із натурального каміння.

Її нинішнє життя настільки відрізняється від образу юної попзірки, що дехто може навіть не одразу впізнати ту саму Ассоль.

Анна Кошмал



Анна Кошмал / Фото Інстаграм зірки



Акторка Анна Кошмал також зайшла у beauty-сферу та розвиває бренд натуральної косметики.

Щоправда, деталей про масштаб бізнесу у відкритих джерелах небагато.

Саме зараз на українські екрани повернулася "Фабрика зірок". Тож саме час згадати тих, хто свого часу теж переступив поріг "Фабрики", а тепер дізнатися, як склалося їхнє життя, де вони зараз і чим займаються.