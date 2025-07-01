"Щось в повітрі дуже знайоме": Клопотенко взяв участь у протесті проти закону №12414

Останні два дні у великих містах України проходять протести проти закону №12414, який обмежує повноваження антикорупційних органів НАБУ і САП. До мітингарів доєднувалися і відомі люди.

На протест у Києві, який відбувся біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, вийшов Євген Клопотенко. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм шеф-кухаря.

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Євген Клопотенко зізнався, що на протесті проти закону №12414 відчув у повітрі щось дуже знайоме. Шеф-кухар пригадав Помаранчеву революцію (2004 рік) та Революцію Гідності (2013-2014 роки).

У 2004-му мені було 18. Помаранчева стрічка на рукаві. Тато вчив, як утеплити ноги – пакет, шкарпетка і зверху три пари штанів. Було холодно, але ми стояли. Потім був 2013-й. Я ще говорив російською. Мало знав про спадщину, про культуру, але дуже добре розумів, що об'єднуватись важливо. І що не можна мовчати,

– зазначив Клопотенко.

Зараз він ніби переживає минулий досвід. Однак Євген наголосив, що тепер уже є іншою людиною. До нього підходять, з ним спілкуються, у нього беруть інтерв'ю, а хтось просить рецепт гречки.

Головне – це очі людей мого віку, для яких це все не вперше. Вони стоять мовчки, поки молодь скандує. В очах пам'ять і трепет, щоб це не повторилося знову. Але стоять пліч-о-пліч. Бо там, у тому натовпі, ти частина енергії,

– додав шеф-кухар.

Євген Клопотенко на протесті проти закону №12414 / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Клопотенко наголосив, що ці протести "за справедливість, за себе, одне одного, за відчуття, що ти не один". За словами шеф-кухаря, людям стає трохи легше, коли вони бачать "таких самих втомлених, але впертих".

"Інколи навколо купа інших проблем, але якщо ми не будемо йти показувати свою єдність, то не буде нічого. Якщо вам треба натхнення – знаходьте людей навколо, які так само вірять у наше майбутнє. Бо воно точно буде гарне. Але для цього нам треба згуртуватись, йти до кінця, роблячи кожен день якусь дію", – підкреслив він.

Протести проти закону №12414 / відео з інстаграму Євгена Клопотенка

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