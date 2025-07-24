Масштабні протести пройшли у Києві біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. До активістів доєдналися й українські зірки. Про кого йдеться – читайте у матеріалі Show 24.

До слова Чому ми ходимо по колу, – українські зірки емоційно відреагували на скандальний закон №12414

Які зірки вийшли на протести проти закону №12414?

На протест вийшов засновник проєкту МУР Олександр Хоменко. У своєму інстаграмі він закликав українців не накручувати себе, адже це піде на користь росіянам. Чоловік наголосив – пам'ятайте, що влада вчинила неправильно, "але на порозі ворог", тож потрібно не дати йому скористатися ситуацією.

Ми протестуємо. Боремось за права, і закон цей – позорна х*йня. І ми ніколи не приймемо це і будемо далі виходити на мітинги,

– написав Хоменко.

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляв Україну на Євробаченні, закликав людей виходити на протести у своїх містах. У Києві біля театру Франка помітили одного з учасників колективу – Валентина Лещинського.

Валентин Лещинський на протесті / відео з інстаграму Ziferblat

Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен вийшов на протест проти закону №12414, який пройшов у столиці.

Ми не можемо віддати владу в руки тим людям, які не вміють нею користуватися, роблять це не для користі суспільства, а на шкоду… Ми боролися за всі ці цінності ще з 2014 року,

– сказав він.

Олександр Терен на протесті у Києві / Фото з Threads ветерана

Волонтер Сергій Притула також підтримав мітингувальників.

Сергій Притула на протесті / відео з інстаграму волонтера

Коміки Антон Тимошенко та Фелікс Редька доєдналися до людей, які протестують проти скандального закону.

Для мене це взагалі не про НАБУ і САП, це про єднання великої кількості світлих, приємних людей, яких дістали бариги й крадії при владі. Протести – наш національний від психотерапії,

– написав Редька.

Антон Тимошенко на протесті проти закону №12414 / Фото з Threads коміка

Фелікс Редька з плакатом "Руки геть від САПу" / Фото з інстаграму коміка

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич опублікував відео з протесту, де українці співають "Все буде добре". Музикант зізнався, що дуже щасливий жити в одній країні з такими людьми.

Женя Галич на протесті / відео з інстаграму музиканта

Інфлуенсер Ігор Лаченков, акторка Ганна Кузіна, блогер Андрій Шимановський, співачка Анжеліка Рудницька, телеведуча Марічка Падалко, акторка Римма Зюбіна на протестах: