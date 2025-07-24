Масштабные протесты прошли в Киеве возле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. К активистам присоединились и украинские звезды. О ком идет речь – читайте в материале Show 24.
К слову Почему мы ходим по кругу, – украинские звезды эмоционально отреагировали на скандальный закон №12414
Какие звезды вышли на протесты против закона №12414?
На протест вышел основатель проекта МУР Александр Хоменко. В своем инстаграме он призвал украинцев не накручивать себя, ведь это пойдет на пользу россиянам. Мужчина подчеркнул – помните, что власть поступила неправильно, "но на пороге враг", поэтому нужно не дать ему воспользоваться ситуацией.
Мы протестуем. Боремся за права, и закон этот – позорная х*йня. И мы никогда не примем это и будем дальше выходить на митинги,
– написал Хоменко.
Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на Евровидении, призвала людей выходить на протесты в своих городах. В Киеве возле театра Франко заметили одного из участников коллектива – Валентина Лещинского.
Валентин Лещинский на протесте / видео из инстаграма Ziferblat
Ветеран войны и главный герой 13 сезона проекта "Холостяк" Александр Терен вышел на протест против закона №12414, который прошел в столице.
Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года,
– сказал он.
Александр Терен на протесте в Киеве / Фото с Threads ветерана
Волонтер Сергей Притула также поддержал митингующих.
Сергей Притула на протесте / видео из инстаграма волонтера
Комики Антон Тимошенко и Феликс Редька присоединились к людям, которые протестуют против скандального закона.
Для меня это вообще не о НАБУ и САП, это о единении большого количества светлых, приятных людей, которых достали барыги и воры у власти. Протесты – наш национальный от психотерапии,
– написал Редька.
Антон Тимошенко на протесте против закона №12414 / Фото с Threads комика
Феликс Редька с плакатом "Руки прочь от САПа" / Фото из инстаграма комика
Лидер группы O.Torvald Женя Галич опубликовал видео с протеста, где украинцы поют "Все будет хорошо". Музыкант признался, что очень счастлив жить в одной стране с такими людьми.
Женя Галич на протесте / видео из инстаграма музыканта
Инфлуенсер Игорь Лаченков, актриса Анна Кузина, блогер Андрей Шимановский, певица Анжелика Рудницкая, телеведущая Маричка Падалко, актриса Римма Зюбина на протестах: