Среди них – ветеран и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Смотрите также Обыски и фактически ликвидация НАБУ и САП: все о ситуации с антикоррупционными органами

Что заявил "Терен" 22 июля?

Александр Будько присоединился к протестующим в столице. Он недоволен тем, что во время войны действующая власть "принимает настолько бессмысленные законы".

Мы не можем отдать власть в руки тем людям, которые не умеют ею пользоваться, делают это не для пользы общества, а во вред... Мы боролись за все эти ценности еще с 2014 года,

– сказал ветеран.

"Терен" на акции протеста в Киеве: смотрите видео

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП, подчиняя их Генеральному прокурору. Спикер парламента Руслан Стефанчук уже подписал документ, теперь он передан президенту.

Однако ознакомиться с деталями скандального законопроекта и тем, подписал ли его уже Владимир Зеленский, – невозможно. Сайт Верховной Рады пока недоступен из-за "технических работ по администрированию сервиса".