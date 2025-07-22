Серед них – ветеран і головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Що заявив "Терен" 22 липня?

Олександр Будько приєднався до протестувальників у столиці. Він незадоволений тим, що під час війни чинна влада "ухвалює настільки безглузді закони".

Ми не можемо віддати владу в руки тим людям, які не вміють нею користуватися, роблять це не для користі суспільства, а на шкоду… Ми боролися за всі ці цінності ще з 2014 року,

– сказав ветеран.

"Терен" на акції протесту в Києві: дивіться відео

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи їх Генеральному прокурору. Спікер парламенту Руслан Стефанчук уже підписав документ, тепер його передано президентові.

Однак ознайомитися з деталями скандального законопроєкту та тим, чи підписав його вже Володимир Зеленський, – неможливо. Сайт Верховної Ради наразі недоступний через "технічні роботи з адміністрування сервісу".