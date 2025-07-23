Такое решение вызвало немалую волну возмущения в обществе. На площади разных городов Украины начали выходить неравнодушные люди с плакатами и лозунгами, чтобы призвать изменить это решение. Однако к их мнению не прислушались. Стоит добавить, что это решение может негативно повлиять на евроинтеграционные процессы Украины, ведь такие реформы являются требованием ЕС, а их свертывание может вызвать недовольство со стороны международных союзников (к примеру, Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, уже назвала это решение "потрясающе глупым"). В стороне не остались и представители украинского шоу-бизнеса, которые высказали свое мнение относительно всей ситуации, а некоторые даже призвали выходить на мирные митинги, пишет Show24.

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Как украинские звезды реагируют на закон №12414?

Руслана

Победительница Евровидения посвятила этой теме сообщение в инстаграме. Певица написала, что до сих пор "не видела такого отчаянного желания сохранить и защитить себя в коррупции и коррупцию в себе".

Она призвала политиков прислушиваться к мнению неравнодушных людей.

Руслана отреагировала на закон №12414 / Скриншот из инстаграма

Маша Ефросинина

Телеведущая напомнила, что ранее ее муж возглавлял комиссию регулятора фондового рынка и разоблачал гигантские коррупционные финансовые схемы. Из-за этого семья получала угрозы, а однажды даже сожгли их машину.

Сегодня Ефросинина обратилась к депутатам и сказала, что они предали не только страну, но и веру в нее военных, которые сейчас на фронте.

Маша Ефросинина отреагировала на закон №12414 / Скриншот из инстаграма

Екатерина Осадчая

Я четко помню, как впервые увидела недостроенную "елку" Майдана. Почему мы ходим по кругу?,

– написала телеведущая, опубликовав фото с протеста.

Екатерина Осадчая отреагировала на закон №12414 / Скриншот из инстаграма

Многие звезды также распространили сообщение Игоря Лаченкова, который призвал о максимальной огласке этого дела. По мнению общественного деятеля, такая ситуация "угрожает полному ручному контролю дел, и защите определенного круга лиц".

Игорь Лаченков о законе №12414 / Скриншот из инстаграма

YARMAK

Рэпер также выразил свое недовольство новым законом, который подписал президент. По мнению военного, "НАБУ и САП должны быть независимыми институтами".

YARMAK отреагировал на закон №12414 / Скриншот из инстаграма

Как украинские звезды реагируют на принятие закона №12414 / Скриншоты из инстаграма

Сегодня нардепы планируют собрать 45 подписей для представления в Конституционный суд относительно закона о НАБУ и САП, который может быть отменен из-за нарушения регламента Верховной Рады.