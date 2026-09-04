Юлія Саніна показала чоловіка, який виїхав з України, та публічно зізналася в коханні
Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та Валерій Бебко рідко показують особисте життя публіці, однак цього разу співачка зробила виняток.
В інстаграмі артистка поділилася рідкісними спільними фото з чоловіком і присвятила йому теплі слова з нагоди особливої дати.
4 вересня Юлія Саніна та Валерій Бебко відзначають 15-ту річницю шлюбу. У публікації артистка не лише згадала про річницю шлюбу, а й поділилася теплими словами на адресу чоловіка.
15 років тому ми офіційно стали сім'єю. Кохаю тебе, мій Валерій Бебко. Дякую за нашу сім'ю, сина, музику, пригоди, випробування… за життя, про яке я мріяла,
– написала Юлія Саніна.
До допису співачка додала кілька рідкісних фотографій із чоловіком.
Цікаво, що їхній творчий шлях тісно переплетений з особистим. Саніна розповіла, що рок-гурт The Hardkiss також святкує 15-річчя. Свій дебютний кліп на трек "Babylon" молодята вперше презентували гостям просто на власному весіллі.
Майбутнє подружжя познайомилося ще в часи, коли Валерій працював на музичному телеканалі MTV Україна. Тоді юна Юлія прийшла туди як журналістка, щоб взяти в нього інтерв'ю. Ця зустріч стала доленосною: пара почала спілкуватися, створила дует Val & Sanina, а згодом заснувала The Hardkiss. Свій роман закохані довго тримали в таємниці від публіки, але у 2011 році вони зіграли весілля. Вже у 2015 році в родині з'явився син Данило, якому 21 листопада виповниться 11 років.
Після початку повномасштабного вторгнення зіркове подружжя переїхало за кордон. Оскільки Валерій і Юлія майже не розповідають про особисте життя, у мережі почали говорити про їхнє можливе розлучення. Однак співачка вкотре спростувала ці чутки.
До слова, напередодні 10 років шлюбу відзначила співачка Наталка Карпа та її чоловік-військовий.