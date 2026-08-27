Подружжя вирішило назавжди переписати історію болючої дати, яка ледь не стала фатальною для воїна. Про це вони повідомили у своїх соцмережах і поділилися архівними кадрами з РАЦСу, передає 24 Канал.

Для Євгена 27 серпня назавжди розділило життя на "до" та "після". Саме цього дня у 2014 році, захищаючи Україну від російських окупантів, він отримав важке поранення. Медикам вдалося витягнути з тіла героя аж 83 осколки. Проте 27 із них назавжди залишилися з ним, нагадуючи про ту страшну боротьбу за життя. Військовий вважає цей день його другим днем народження.

У 2016 році Євген та Наталка Карпа вирішила надати цій даті зовсім іншого, світлого сенсу, і саме тоді вони вирішили одружитися.

Дивно, як одна дата може вмістити стільки всього: біль і любов, страх і віру, боротьбу і життя… 27 серпня – мій другий день народження і день народження нашої сім'ї,

– зазначив Євген Терехов.

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Євген Терехов і Наталка Карпа / Фото пресслужби артистки

Він також ніжно подякував коханій дружині за ці 10 років підтримки – за те, що Наталка була поруч у найважчі моменти й залишається його надійною опорою сьогодні.

Співачка не залишилася осторонь і поділилася власними емоціями з прихильниками. На своїй сторінці інстаграмі Наталка зауважила, що вони могли б назавжди залишити 27 серпня днем трагедії та болю, але свідомо обрали інший шлях.

Ми вирішили замістити біль любов'ю. Переписати сенс цієї дати. Тому саме 27 серпня ми створили нашу сім'ю. Стали чоловіком і дружиною. Щоб відтепер ця дата була не лише про те, що колись боліло. Щоб вона була про нас. Про сім'ю. Про життя, яке ми обрали разом. Минуло 10 років і сьогодні я відчуваю, наскільки правильним було наше рішення,

– підкреслила Карпа.

І поділилася архівними кадрами з РАЦСу, де вони реєстрували свій шлюб.

Водночас за ці 10 років подружжю довелося пройти не лише через щасливі моменти. Раніше Наталка Карпа відверто розповідала, що у їхньому шлюбі був непростий період і між ними виникла серйозна криза.