Супруги решили навсегда переписать историю той печальной даты, которая едва не стала роковой для воина. Об этом они сообщили в своих соцсетях и поделились архивными кадрами из ЗАГСа, передает 24 Канал.

Для Евгения 27 августа навсегда разделило жизнь на "до" и "после". Именно в этот день в 2014 году, защищая Украину от российских оккупантов, он получил тяжелое ранение. Медикам удалось извлечь из тела героя целых 83 осколка. Однако 27 из них навсегда остались с ним, напоминая о той страшной борьбе за жизнь. Военный считает этот день своим вторым днем рождения.

В 2016 году Евгений и Наталья Карпа решили придать этой дате совершенно иной, светлый смысл, и именно тогда они решили пожениться.

Удивительно, как одна дата может вместить в себя столько всего: боль и любовь, страх и веру, борьбу и жизнь… 27 августа – мой второй день рождения и день рождения нашей семьи,

– отметил Евгений Терехов.

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Евгений Терехов и Наталья Карпа / Фото пресс-службы артистки

Он также нежно поблагодарил любимую жену за эти 10 лет поддержки – за то, что Наталья была рядом в самые тяжелые моменты и остается его надежной опорой сегодня.

Певица не осталась в стороне и поделилась своими эмоциями с поклонниками. На своей странице в инстаграме Наталья отметила, что они могли бы навсегда оставить 27 августа днем трагедии и боли, но сознательно выбрали другой путь.

Мы решили заменить боль любовью. Переписать смысл этой даты. Поэтому именно 27 августа мы создали нашу семью. Стали мужем и женой. Чтобы отныне эта дата ассоциировалась не только с тем, что когда-то причиняло боль. Чтобы она была о нас. О семье. О жизни, которую мы выбрали вместе. Прошло 10 лет, и сегодня я чувствую, насколько правильным было наше решение,

– подчеркнула Карпа.

И поделилась архивными кадрами из ЗАГСа, где они регистрировали свой брак.

В то же время за эти 10 лет супругам пришлось пережить не только счастливые моменты. Ранее Наталья Карпа откровенно рассказывала, что в их браке был непростой период и между ними возник серьезный кризис.