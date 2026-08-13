Артистка призналась, что их отношения пережили непростой период и едва не развалились. Об этом она рассказала во время беседы с журналисткой Маричкой Падалко, которая вышла на YouTube-канале интервьюерши.

По словам Карпы, проблемы в отношениях начали накапливаться после рождения дочери Златы. Наталья и Евгений очень хотели ребенка. Однако первые месяцы отцовства оказались гораздо сложнее, чем они ожидали. Новый ритм жизни, постоянная усталость, недосыпание и перемены в семье стали серьезным испытанием для супругов.

Когда твоя семья становится больше – новые правила, новая реальность. Первые три месяца для каждой мамы – это бессонные ночи. Это сплошной стресс. Тем более что Златка родилась очень беспокойной. Бывало так, что я сижу и говорю: "Я сейчас просто могу отключиться",

– вспомнила певица.

Трудно было артистке и из-за того, что во время беременности и после родов она не могла работать. Карпа привыкла самостоятельно зарабатывать деньги, поэтому зависимость от мужа давалась ей нелегко.

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Я не привыкла просить. И, соответственно, я испытывала дискомфорт, потому что фактически всю семью в тот момент финансово содержал он,

– пояснила певица.

Новый сложный период в браке наступил, когда Златке было около полутора лет. Из-за пандемии и карантинных ограничений Наталья вместе с дочерью переехала в загородный дом недалеко от Львова, тогда как Евгений остался работать.

Из-за этого супруги стали проводить все меньше времени вместе. Карпа вспомнила, что постепенно привыкла быть только вдвоем с дочерью. Особенно больно ей было, когда муж предложил поехать на отдых без него – вместе с семьей его брата.

Появилась история, что я уже привыкаю быть наедине со Златкой. Перед войной мы еще с Златкой вдвоем снялись для одного из глянцевых журналов. Я как будто должна была радоваться, потому что обложка получилась очень красивой, а внутри у меня было разбитое сердце,

– вспомнила Наталка.

Наталья Карпа с дочерью на обложке глянцевого журнала / Скриншот из интервью

Постоянный стресс сказался и на самочувствии певицы. По ее словам, за три месяца она похудела на 15 килограммов. В этот период Карпе, как она рассказала, помогли молитвы.

Поворотным моментом для пары стала полномасштабная война. Находясь в горячей точке и выполняя опасное задание, Евгений Терехов, по словам жены, осознал, что может не вернуться, и пообещал себе попросить прощения, если выживет.

Наталья Карпа с мужем / Фото из инстаграма певицы

К тому моменту Наталка уже постепенно приходила в себя после пережитого. А по возвращении муж сказал ей слова, которые стали важными для их отношений.

Пришел Женя и сказал: "Вы с Златкой – большая ценность для меня. Я не хочу вас терять. Я не знаю, как мне все это исправить, но готов. Просто дай мне шанс",

– рассказала Карпа.

После этого разговора супруги начали выстраивать отношения заново. Сейчас они стараются беречь семью, лучше слышать друг друга и строить взаимное доверие уже на другом уровне.

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